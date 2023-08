SAC Naútico será inaugurado no bairro do Comércio

Um novo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) será inaugurado no bairro do Comércio, em Salvador, mas a unidade será específica para atendimento ao segmento náutico. A estrutura vai funcionar na Doca 1, a partir de setembro. A data exata ainda não foi definida. As informações foram divulgadas durante o lançamento do Salão Náutico de Salvador com Grand Pavois, na Bahia Marina, nesta segunda-feira (28).