SERVIÇO

SAC terá atendimento exclusivo para crianças neste sábado (17)

Projeto Pequeno Cidadão oferece emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em unidades da capital, Região Metropolitana, interior e SAC Móvel

Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:34

Projeto Pequeno Cidadão Crédito: Divulgação

Crianças e adolescentes terão atendimento exclusivo para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) neste sábado (17), na Bahia. A iniciativa integra o Projeto Pequeno Cidadão, do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que será realizado em unidades de Salvador, da Região Metropolitana (RMS) e do interior do estado, além do SAC Móvel.

Nas unidades fixas, o atendimento será realizado pela manhã, mediante agendamento prévio. Para marcar, os responsáveis devem entrar em contato com o call center do SAC pelos telefones (71) 4020-5353, para ligações de celular, ou 0800 071 5353, para chamadas de telefone fixo. No SAC Móvel, o atendimento será por ordem de chegada. A carreta estará no município de Ibiquera.

A ação busca oferecer um ambiente adaptado ao público infantil, com uma estrutura lúdica para tornar o atendimento mais acolhedor. O serviço disponibilizado será exclusivamente a emissão da CIN.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

Como emitir a Carteira de Identidade Nacional

A primeira via da CIN é gratuita, e o documento utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para emitir a carteira, a criança ou o adolescente deve estar acompanhado do pai ou da mãe, que precisa apresentar a certidão de nascimento original. Caso o documento esteja plastificado, também será necessário levar uma cópia simples.

A CIN permite registrar informações adicionais, como condições de saúde e deficiências, a exemplo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e das deficiências auditiva, visual, física e intelectual. Também podem ser incluídos dados como tipo sanguíneo, fator RH e indicação de doador de órgãos.

Além da versão física, a carteira conta com formato digital, disponível no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão do documento. A versão física possui um QR Code que permite verificar a autenticidade e conferir os dados da identificação.