ECONOMIA

'Saí de um salário de R$ 1,5 mil como dentista para R$ 60 mil por mês', diz baiana que transformou vídeos em negócio no TikTok Shop

Criadora de Feira de Santana se prepara para a Black Friday com até 40 vídeos por dia; no primeiro ano no Brasil, TikTok Shop registrou crescimento de 102 vezes no GMV médio diário

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14:38

Cirurgiã-dentista de Feira de Santana, Rosy Araújo viu a vida mudar como creator no TikTok Shop Crédito: Acervo pessoal

Entre os oito irmãos, a cirurgiã-dentista Rosy Araújo, 32 anos, foi a primeira a se formar. Para toda a família, foi a realização de um sonho. No entanto, cinco anos depois de ter concluído o curso de Odontologia e com uma pós-graduação em Ortodontia no currículo, ela ainda tinha uma rotina exaustiva e um retorno financeiro bem diferente do que esperava inicialmente.



Atendendo de segunda a sábado, recebia um valor pelo percentual das consultas. “É uma profissão que amo. Mas, com meu salário de dentista, realmente, infelizmente, não ia conseguir nem 1% do que consigo fazer hoje”, diz ela, que vive em Feira de Santana e conversou com o CORREIO em uma chamada de vídeo.

Cirurgiã-dentista de Feira de Santana, Rosy Araújo viu a vida mudar como creator no TikTok Shop 1 de 11

Há pouco mais de um ano, Rosy viu a vida mudar - tanto no aspecto profissional quanto financeiro - graças à possibilidade de transformar vídeos curtos em uma fonte de renda. Desde que o TikTok Shop chegou ao Brasil, em maio do ano passado, ela passou a investir tempo e dedicação na produção de conteúdo na plataforma. Nesse período como ‘creator’ - como são chamados os afiliados no TikTok Shop -, ela já movimentou R$9 milhões em vendas na plataforma e chegou a registrar R$1,2 milhão em GMV (Volume Bruto de Mercadorias) em um único mês.

A trajetória começou com uma estratégia simples: vender produtos que já tinha em casa. Quando o TikTok Shop chegou ao Brasil, em maio de 2025, Rosy já trabalhava como criadora de conteúdo na internet e tinha experiência com outras formas de monetização. Ao perceber que a plataforma também permitia divulgar produtos de lojas e receber comissões pelas vendas, decidiu experimentar.

“Na minha cabeça, eu ia ficar rica como dentista, e não como criadora de conteúdo na internet. Estava completamente enganada. Quando você vai para o mercado de trabalho, é muito grande o número de dentistas e de clínicas, além da desvalorização da nossa profissão”, analisa Rosy. “Todo o meu faturamento hoje vem da internet. Saí de um salário de R$1,5 mil, que era o que ganhava com porcentagem (nos atendimentos), de R$1,5 mil a R$2 mil, para um salário de R$50 mil a R$60 mil”, conta.

Às vésperas da Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira (29), Rosy tem se dedicado ainda mais à produção de vídeos e lives no TikTok e garante que ainda há espaço para outros criadores. “O conselho que dou é para mulheres que queiram trabalhar com a internet é: não se preocupem com a opinião dos outros. Não se preocupem com o que o outro vai falar. ‘Fulana agora é blogueira’, ‘fulana agora está fazendo videozinho, é blogueirinha’. Só faça”, orienta.

Uma das diferenças do TikTok Shop em comparação a outros marketplaces é o fato de que a plataforma é focada na navegação do usuário dentro do próprio TikTok. De acordo com o líder de categoria do TikTok Shop no Brasil, Gustavo Mondo, é o chamado comércio de descoberta: um modelo em que a pessoa descobre um produto na plataforma e pode comprá-lo ali mesmo.

Nesse contexto, os criadores de conteúdo, como Rosy, são considerados essenciais porque já têm um diálogo com a audiência. "Cada criador hoje já tem suas comunidades de pessoas, dependendo do gosto de cada um. Uma pessoa que gosta de corrida ou de alguma linha mais esportiva pode entrar no TikTok, encontrar um criador que também usa produtos e acessórios desse tipo, receber uma recomendação e acabar comprando. É por isso que esse elo é tão forte para nós. Os números de crescimento mostram como esse modelo caiu no gosto do brasileiro e como foi bem-sucedido. No Brasil, tínhamos nossas expectativas, e elas foram superadas", aponta.

Para começar

No caso de Rosy, o início das vendas no TikTok Shop foi com uma calça jeans que ela tinha em casa. Assim, gravou um vídeo, adicionou o link de afiliada e deixou o conteúdo disponível. Quando consultou o painel de vendas, encontrou a primeira compra e a comissão por ela. "Quando eu vi aquela sacolinha de alguém falando 'clica aqui', eu falei: pera aí, eu sei fazer isso, eu sei vender na internet, eu vou entender como funciona", conta.

Isso fez com que ela procurasse outros produtos que já tinha e que também estavam disponíveis no marketplace. A estratégia deu certo: os vídeos chegaram a esgotar o estoque da loja responsável pela calça. Pouco depois, uma marca de moda fitness entrou em contato com a criadora e enviou um macaquinho para divulgação. Em um mês, o produto gerou R$60 mil em vendas para a loja, tornando-se seu primeiro conteúdo viral.

A partir daí, o trabalho ganhou escala. Embora tenha começado conciliando a atividade digital com os atendimentos odontológicos, Rosy percebeu, nos primeiros 15 dias na plataforma, que a produção de conteúdo poderia proporcionar um retorno financeiro maior do que a atividade no consultório. "No meu segundo mês, já tinha cerca de R$80 mil de faturamento, então foi algo surreal".

Atualmente, ela tem uma média de R$500 mil em vendas mensais e já alcançou R$ 1,2 milhão em GMV em um único mês, com R$ 120 mil em comissões recebidas apenas por meio de vídeos. Com esses números, ela fica na classificação mais alta do ranking dos creators - o nível 6 (nos Estados Unidos, já existe até o nível 7). Como afiliada, a remuneração costuma ficar entre 8% e 12% do preço do item, embora algumas marcas ofereçam comissões de até 20%.

Uma das vantagens, na avaliação dela, é que, diferentemente de quem trabalha como lojista, afiliados não precisam cuidar da logística, do estoque ou das entregas. O trabalho de Rosy está concentrado na divulgação dos produtos, na produção dos vídeos e na conversão dos interessados em compradores.

“O que me fez alcançar esse faturamento foi a constância. Eu postava, no mínimo, 30 vídeos de marcas no meu perfil (por dia). Isso me trouxe bastante vendas, uma escala muito grande de faturamento e, com isso, mais seguidores, mais compradores e pessoas interessadas nos produtos que eu vendia”, explica. Em períodos de maior movimentação comercial, como a Black Friday, ela chega a publicar de 30 a 40 vídeos por dia.

Rotina

Apesar de não ser a mesma rotina de um consultório odontológico, o trabalho com os vídeos inclui uma produção organizada em blocos. Em um único dia dedicado às gravações, ela chega a produzir entre 100 e 120 vídeos, o que é suficiente para alimentar o perfil durante aproximadamente três dias.

A estratégia também envolve identificar os chamados produtos campeões, aqueles que apresentam vendas recorrentes e demonstram potencial de conversão. Para escolher o que divulgar, a criadora observa a reputação da loja, as avaliações dos consumidores e a pontualidade nas entregas.

"Você torna aquele produto campeão. Quando percebo que no meu vídeo aquele produto saiu em vendas diárias todos os dias, nos últimos sete dias teve venda daquele produto, eu já considero ele campeão. E aí faço mais 15 a 20 vídeos do mesmo produto", explica ela, que tem nicho principal no fashion feminino, com atuação em moda fitness, moda praia e vestuário. Atualmente, trabalha com marcas como Riachuelo, C&A, Pink Urban, Arara Sport e Principia, ampliando a atuação para produtos de beleza e cuidados com a pele.

Recentemente, Rosy passou a investir em transmissões ao vivo. Incentivada pela gerente de sua conta na plataforma, passou a fazer lives de quatro a seis horas. Sua maior transmissão durou nove horas ininterruptas e gerou mais de R$ 30 mil em GMV.

Social commerce

A trajetória de Rosy acompanha a expansão do comércio eletrônico e das compras realizadas diretamente nas redes sociais. Segundo o primeiro Relatório de Impacto Econômico do TikTok no Brasil, o e-commerce no Nordeste cresceu 413% nos últimos oito anos.

Um dos fatores que ajudam a explicar esse cenário é o comportamento digital da população. De acordo com o levantamento, 36% dos nordestinos com 10 anos ou mais acessam a internet exclusivamente pelo celular, característica que amplia o potencial do social commerce, modelo que combina entretenimento, divulgação de produtos e compras em um mesmo ambiente digital.

O primeiro ano de operação do TikTok Shop no Brasil também foi marcado pela expansão do negócio. Dados da plataforma, referentes ao período entre maio de 2025 e maio de 2026, apontam que o GMV médio diário cresceu 102 vezes, enquanto a média de criadores afiliados ativos aumentou 46 vezes.

Uma pesquisa realizada pelo TikTok com 17 mil usuários brasileiros indica ainda que 57,8% dos consumidores concluem compras diretamente no TikTok Shop depois de descobrirem um produto na plataforma. No mesmo período, 51% dos empreendedores já haviam adotado o sistema interno de transações do marketplace.

Essa ascensão está relacionada a um modelo de comércio que integra entretenimento, descoberta de produtos e compra em um mesmo ambiente digital. Segundo Gustavo Mondo, do TikTok, a proposta é aproveitar a navegação dos usuários para apresentar marcas e mercadorias de acordo com seus interesses, permitindo que a aquisição seja realizada sem sair do aplicativo.

Para o executivo, o crescimento registrado no Brasil demonstra que o modelo foi bem recebido por consumidores, criadores e empresas. As expectativas da plataforma para o mercado brasileiro, segundo ele, foram superadas pela rapidez com que o formato conquistou diferentes públicos. No caso do Nordeste, a estratégia considera a presença de criadores distribuídos pelo país e a conexão com polos regionais de produção e comércio, como os setores de moda, têxtil, materiais de construção e produtos para casa.

Gustavo destaca que essa dinâmica também abre oportunidades para pequenos e médios empreendedores, inclusive marcas regionais que desejam ampliar a presença no comércio eletrônico. "Nosso modelo, que é voltado para conteúdo, dá mais informações para o usuário que está querendo fazer uma compra. Isso é especialmente bom para marcas que querem lançar produtos novos e para marcas emergentes", afirma.

De acordo com ele, uma empresa regional pode utilizar a plataforma para apresentar sua história diretamente aos consumidores, com a participação de seus fundadores, representantes ou embaixadores. A possibilidade de demonstrar produtos e responder a perguntas durante as transmissões ao vivo também ajuda a esclarecer dúvidas que nem sempre são resolvidas em uma página convencional de e-commerce.

O executivo cita como exemplos tanto marcas tradicionais, que utilizam o TikTok Shop para lançar produtos e ampliar o alcance de campanhas, quanto empresas que nasceram ou cresceram dentro da plataforma. Há desde grandes empresas como Renner, Neve, e Shiseido até aquelas que cresceram no marketplac, como a Always Fit e a Arara Sport.

Para Mondo, não existe um único perfil de negócio com potencial de sucesso: marcas consolidadas, empreendimentos nativos do ambiente digital e pequenos comerciantes podem encontrar espaço, desde que consigam produzir conteúdos relevantes e estabelecer conexão com o público."Se você faz conteúdo relevante e se conecta com a audiência, vai ter sucesso", enfatiza.

Entre as prioridades da plataforma para os próximos meses, ele adianta a ampliação do número de marcas e da variedade de produtos disponíveis, o aprimoramento da operação logística e o fortalecimento da comunidade de criadores. A intenção, Mondo, é aproximar vendedores, consumidores e produtores de conteúdo, além de ajudar os criadores a melhorar o desempenho das publicações e ampliar suas oportunidades de negócio.

A plataforma acompanha a satisfação dos consumidores com as entregas. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa com a Nielsen, 83% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com a experiência logística do TikTok Shop. Apesar do resultado, ele afirma que a operação continuará sendo aprimorada. "Hoje, você consegue encontrar praticamente de tudo no TikTok Shop. Se abrir agora, vai encontrar live de panela, live de moda, live de beleza. Tem de tudo", diz.

Mentoria

Hoje top creator do TikTok Shop, a baiana Rosy Araújo acredita que a mudança nos hábitos de consumo favorece esse formato de comércio. Segundo ela, a possibilidade de conhecer os detalhes de um produto por meio de vídeos e transmissões ao vivo influencia a decisão de compra, especialmente entre consumidores que preferem receber os produtos em casa a enfrentar deslocamentos até lojas físicas.

Com os resultados alcançados,ela começou a compartilhar a experiência com outras pessoas interessadas em trabalhar como afiliadas. Há dois meses, lançou um programa de mentoria que já conta com 300 novas alunas e vagas esgotadas. Com acompanhamento e aulas ao vivo, ela oferece orientação prática sobre produção de vídeos e acompanhamento de estratégias de publicação.

Segundo Rosy, para quem deseja começar, não é necessário fazer grandes investimentos. Um celular com boa câmera, conexão de internet e iluminação adequada são suficientes para dar os primeiros passos.