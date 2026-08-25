Saiba como economizar nas compras com o aplicativo Preço da Hora Bahia

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Millena Marques
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:44
Os consumidores baianos podem economizar nas compras com o aplicativo Preço da Hora Bahia, ferramenta que permite consultar os preços mais recentes de mais de 500 mil produtos comercializados no estado.
Entre as funcionalidades disponíveis está o Alerta de Preços, recurso que possibilita ao usuário receber notificações automáticas quando um produto atingir o valor desejado. A ferramenta ajuda o consumidor a identificar oportunidades de economia antes de realizar a compra.
Para utilizar o serviço, é necessário possuir uma conta cadastrada no aplicativo. Atualmente, a plataforma já soma mais de 100 mil usuários registrados.
A configuração é simples. Após pesquisar o produto desejado, o consumidor deve clicar no ícone de sino e informar o preço máximo que pretende pagar. Em seguida, é possível definir se a busca será realizada em um município específico, em um grupo de estabelecimentos ou em apenas um comércio.
O usuário também pode ativar a opção “repetir alerta”, escolhendo se deseja receber a notificação apenas uma vez ou sempre que o produto atingir o valor estipulado.
As notificações são enviadas diretamente para o celular, de forma semelhante às mensagens recebidas em aplicativos de conversa. Para isso, é necessário manter as notificações do Preço da Hora habilitadas no dispositivo.
Gerenciado pela Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) e desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodeb), o aplicativo conta ainda com uma área exclusiva para gerenciamento dos alertas, permitindo criar, editar ou excluir programações já cadastradas.
Disponível gratuitamente para sistemas Android e iOS, o Preço da Hora Bahia reúne informações sobre os valores praticados em estabelecimentos de todo o estado. Os dados são atualizados com base nas compras registradas por meio da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) e da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), processadas pela Sefaz-BA.
Além de consultar preços, o usuário pode localizar estabelecimentos, pesquisar produtos pelo nome ou por meio da leitura do código de barras e verificar a data e o horário da última venda registrada. O aplicativo também disponibiliza telefone, endereço e rota para o local da compra.
As buscas podem ser realizadas em um raio de até 30 quilômetros. Outra funcionalidade é o histórico de preços, que permite acompanhar a variação de valores de um produto ao longo do tempo.
O aplicativo ainda oferece pesquisa personalizada de combustíveis, incluindo gasolina, etanol, diesel e GNV, além de destacar os menores preços encontrados para medicamentos.