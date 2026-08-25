ECONOMIA

Saiba como economizar nas compras com o aplicativo Preço da Hora Bahia

Ferramenta permite consulta de preços de mais de 500 mil produtos no estado

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:44

Nova unidade do Mateus Supermercado Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Os consumidores baianos podem economizar nas compras com o aplicativo Preço da Hora Bahia, ferramenta que permite consultar os preços mais recentes de mais de 500 mil produtos comercializados no estado.

Entre as funcionalidades disponíveis está o Alerta de Preços, recurso que possibilita ao usuário receber notificações automáticas quando um produto atingir o valor desejado. A ferramenta ajuda o consumidor a identificar oportunidades de economia antes de realizar a compra.

Para utilizar o serviço, é necessário possuir uma conta cadastrada no aplicativo. Atualmente, a plataforma já soma mais de 100 mil usuários registrados.

Como configurar o alerta

A configuração é simples. Após pesquisar o produto desejado, o consumidor deve clicar no ícone de sino e informar o preço máximo que pretende pagar. Em seguida, é possível definir se a busca será realizada em um município específico, em um grupo de estabelecimentos ou em apenas um comércio.

O usuário também pode ativar a opção “repetir alerta”, escolhendo se deseja receber a notificação apenas uma vez ou sempre que o produto atingir o valor estipulado.

As notificações são enviadas diretamente para o celular, de forma semelhante às mensagens recebidas em aplicativos de conversa. Para isso, é necessário manter as notificações do Preço da Hora habilitadas no dispositivo.

Gerenciado pela Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) e desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodeb), o aplicativo conta ainda com uma área exclusiva para gerenciamento dos alertas, permitindo criar, editar ou excluir programações já cadastradas.

O que oferece o aplicativo

Disponível gratuitamente para sistemas Android e iOS, o Preço da Hora Bahia reúne informações sobre os valores praticados em estabelecimentos de todo o estado. Os dados são atualizados com base nas compras registradas por meio da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) e da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), processadas pela Sefaz-BA.

Além de consultar preços, o usuário pode localizar estabelecimentos, pesquisar produtos pelo nome ou por meio da leitura do código de barras e verificar a data e o horário da última venda registrada. O aplicativo também disponibiliza telefone, endereço e rota para o local da compra.

As buscas podem ser realizadas em um raio de até 30 quilômetros. Outra funcionalidade é o histórico de preços, que permite acompanhar a variação de valores de um produto ao longo do tempo.