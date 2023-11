Saiba como foi o primeiro dia da Expo Carnaval 2023

2ª edição da Expo Carnaval Brazil teve início no Centro de Convenções. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Com a proposta de promover encontros das culturas carnavalescas dos estados do Brasil, oferecer oportunidades de negócios para empreendedores e discutir questões relacionadas ao Carnaval, a segunda edição da Expo Carnaval Brazil teve início no Centro de Convenções Salvador, na manhã desta sexta-feira (24), no ritmo da Imperatriz Leopoldinense, campeã do desfile de carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro neste ano. A manifestação cultural de abertura também contou com a presença de Milton Cunha, carnavalesco e comentarista da Rede Globo.

A abertura oficial ficou por conta do prefeito de Salvador, Bruno Reis, do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, do Superintendente do Banco do Nordeste, Pedro José de Lima Neto, do presidente da Fundação Palmares, João Jorge, e de outras autoridades. Na ocasião, Bruno Reis ressaltou a importância da festa momesca para a economia da cidade e anunciou que o Carnaval de Salvador 2024 terá 12 dias de folia.

“O Carnaval gera mais de 50 mil empregos de carteira assinada durante o ano. É quase a mesma quantidade que a construção civil. Durante o período oficial da festa – que antes era de sete dias, a gente criou eventos para aumentar para 10 e em 2024 serão 12 dias -, são 220 mil empregos temporários que surgem em Salvador. O Carnaval injeta mais de R$1,5 bilhão em nossa economia. Isso faz com que a arrecadação do município aumente e esses recursos podem ser reinvestidos na área da saúde, na área social e na educação. Então, a Expo Carnaval ajuda a gente a fazer um Carnaval ainda melhor”, disse o prefeito.

Paula Zamaroni, diretora Comercial da Zum Brazil Eventos, idealizadora e realizadora da Expo em parceria com a JOIN Entretenimento, afirmou que os dois dias de evento no Centro de Convenções devem atrair 10 mil pessoas. No domingo, a expectativa é de que a programação aberta ao público, no Pelourinho, alcance outras 10 mil pessoas.

Para ela, a adesão do público e daqueles envolvidos na realização do carnaval à Expo Carnaval Brazil é importante para unir os carnavais do Brasil na missão de atrair os turistas internacionais. “O Carnaval é o maior evento do mundo e o maior negócio do Brasil no setor de eventos. Temos que levar o Carnaval do Brasil, trazer as pessoas de fora cada vez mais. Então, a Expo é a união dos carnavais brasileiros para que o turista de fora possa passar uns dias em Recife, uns dias no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Salvador”, frisou.

Além da união em prol da atração de turistas, a troca de experiências e a realização de negócios são citadas por Paula como oportunidades que são oferecidas pelo evento. “O Rio de Janeiro vai falar sobre a reciclagem porque entrou no Guinness Book por conta da reciclagem feita no Carnaval. Salvador tem uma limpeza super eficaz também. Então, existe essa troca entre as cidades, fora as experiências entre as empresas privadas. Queremos fazer muitos negócios e que as empresas que estão aqui façam relacionamentos e fechem negócios. Temos aqui o cliente, o fornecedor, o contratante, o folião, o palestrante e o entusiasta”, acrescentou.

A programação matutina do evento foi marcada pelas palestras “As cidades e o fortalecimento do Carnaval Brasileiro”, com a participação de representantes das pastas de cultura e turismo de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Recife (PE), e “Mulheres no comando - Força Feminina na construção do Carnaval”.

Além das palestras, painéis e estandes com apresentação de propostas e de novidades para os setores mobilizados pelo Carnaval ocorreram simultaneamente. Em um dos estandes, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (ABIH-BA), Luciano Lopes abriu a programação do Master Classes com palestra sobre a importância dos meios de hospedagens na economia do turismo na Bahia, com destaque para o Carnaval de Salvador.

Na ocasião, Luciano Lopes reforçou os dados do desempenho da hotelaria de Salvador no mês de outubro, que registrou um aumento significativo na taxa de ocupação, atingindo 65,77%, superando os 55,18% do mesmo período do ano anterior.

Pela tarde, uma das manifestações culturais teve a presença ilustre do Cortejo Afro. Em seguida, a influência afro-brasileira no Carnaval do país foi tema do painel “Protagonismo Negro no Carnaval do Brasil”. Depois, o painel “O Poder Transformador da Economia Criativa”, abordou a economia criativa nas manifestações culturais baianas.

Em tom de celebração pelos 30 anos do Bahia Folia, o painel “Rede Bahia|Bahia Folia - Décadas de alegria” contou com as presenças da cantora Daniela Mercury para celebrar os 40 anos de carreira dela e do Vovô do Ilê para comemorar os 50 anos do Ilê Aiyê. No palco, os dois falaram sobre a importância da valorização da cultura afrodescendente e do incentivo aos blocos afro no Carnaval de Salvador.

Quem foi ao evento ainda teve como alternativas às atrações principais a Arena Salvador Lab, a Agenda MasterClasses, Agenda Cozinha Show e espaços imersivos das cidades com maior relevância no Carnaval brasileiro, como Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. No fim da tarde, ainda houve o lançamento do livro ‘Café com Negócios’, do autor Silvio Meira.

Sheldon Carvalho, coordenador de eventos, foi à Expo a passeio e gostou do que viu. “Estou muito satisfeito com toda a estrutura, com o ambiente e a organização. Soube que tudo isso foi feito com a maioria de mulheres e isso me deixa também orgulhoso, porque mulheres têm que ter seu espaço, igual aos homens. Eu trabalho com Carnaval e também curto a folia. Assisti a palestra sobre marketing, que falou sobre o futuro do Carnaval e as mudanças que têm que acontecer para que o Carnaval de Salvador não fique para trás. Foi uma coisa bacana”, elogiou.

Confira programação de sábado e domingo:

Sábado (25/11):

9h30 - Manifestação Cultural de Abertura: Filhos de Gandhy

10h às 10h50 - O Marketing do Futuro do Carnaval, com Silvio Meira e Rosário de Pompeia (Inovação e Tecnologia)

11h às 11h40 - A Potência do Carnaval de Rua pelo Brasil, com Rita Fernandes (RJ), José Cury (SP) e Gustavo Caetano Matos (BH). Mediação: Cezinha

11h50 às 12h30 - Musica do Carnaval - A composição como matriz da folia, com Rafa Chagas (artista e compositor de Zona de Perigo - Musica do Carnaval 2023), Mano Góes (Compositor e Diretor da UBC), Marcio Melo, Magary Lord (ABRAMUS) e Marcelo Nascimento (Gerente executivo de Arrecadação do Ecad). Mediação: Ildazio Junior

12h40 às 13h - Manifestação Cultural: Orquestra de Frevo

14h às 14h20 - Manifestação Cultural: Ação Costa de Sauípe + Mocidade Alegre + Corte Real

14h20 às 15h - Processo Criativo de Norte ao Sul do Brasil, com Leandro Vieira (Carnavalesco Imperatriz Leopoldinense), Rossy Amoedo (Caprichoso), Solange Cruz (Mocidade Alegre) e Pedrinho da Rocha (BA). Mediação Milton Cunha

15h10 às 15h50 - Carnaval: Estética dentro das Telas, com Rogério Bruxellas (Rede Bahia) e Zé Ricardo (Rock In Rio). Mediação: Camila Marinho

15h50 às 16h10 - Manifestação Cultural: Flor do Campo + Boi Caprichoso

16h10 às 16h50 - Transformação do entretenimento através da tecnologia, com João Kitsis (SYMPLA), Hugo Porto (Cult_app) e Monyca Motta (Direito da Propriedade Intelectual). Mediação: Jeane Cordeiro

17h às 17h40 - ESG: o Carnaval é ainda mais bonito com responsabilidade ambiental, social e ética, com Alexis Pagliarini (ESG), Ronnie (Presidente da RIOTUR) e André Brito (Head e Relações Corporativas da Suzano). Mediação: Eduardo Athayde (WWI)

17h40 às 18h20 - Impactos Econômicos da Indústria do Carnaval, com Eduardo de Sá (CIEB), Heloisa Santana (AMPRO) e Pedro Dornas (Head da Amcham Bahia). Mediação: Carlos Falcão

18h20 - Manifestação Cultural de Encerramento: Imperatriz Leopoldinense + Rei Momo Salvador

19h - Arena de Shows

20h - Bailinho de Quinta

21h30 - Carlinhos Brown

23h - Xanddy Harmonia

Domingo (25/11):

15h às 18h - No Cruzeiro de São Francisco - Pelourinho

Atrações Culturais: Flor do Campo (MG), Mocidade Alegre (SP), Imperatriz Leopoldinense (RJ), Boi Caprichoso (Parintins), Orquestra de Frevo (PE), Malê Debalê (BA), Cortejo Afro (BA), Filhos de Ghandy (Ba), Paroano Sai Mió (BA) e outros.