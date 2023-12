Saiba o que você precisa para abrir uma empresa

Ser seu próprio chefe e ter mais autonomia, esses são alguns dos fatores que fazem alguém empreender. Na Bahia, somente em novembro deste ano, foram 1.390 solicitações aceitas para a abertura de novos negócios no estado. Mas, o que é preciso para dar início a esse processo? Não basta apenas a vontade de ter um negócio próprio e, mesmo depois de estudar a área de atuação e viabilidade, existem etapas para que a razão social finalmente seja registrada oficialmente.

Marise Chastinet, presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), explica que, em primeiro lugar, é preciso ter atenção aos documentos exigidos por lei. Boa parte da demora nos processos de abertura de empresas tem relação com documentação faltando.

“É preciso preencher [os documentos] e apresentar o contrato social, os dados dos sócios, estatuto da empresa, capital social, a comprovação do endereço que foi informado na prefeitura. Esse endereço tem que estar igual ao que foi solicitado para a viabilidade e o que está no contrato social”, enumera a presidente da Juceb.

Outro fator a se levar em consideração antes de iniciar a nova atividade são as taxas de abertura, que são duas: uma da Juceb e a outra cobrada pela prefeitura. Essa última é instituída por cada município e varia de acordo com as características de cada cidade e área de atuação.