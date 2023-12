Saiba os riscos que o mosteiro dos abades corre com incêndios na região de Mundo Novo

A Abadia Cisterciense de Jequitibá, um dos cinco mosteiros desse tipo do país, corre o risco de ser atingida pelo incêndio que devasta a reserva ambiental, remanescente de Mata Atlântica, da Fundação Divina Pastora, na região de Jequitibá no município baiano de Mundo Novo, desde a última quarta-feira (29). Segundo os monges da instituição, o mosteiro está a 4km do foco de incêndio e a reserva já perdeu 700 hectares de mata.



O incêndio foi provocado pelas faíscas de um incêndio iniciado por um pequeno agricultor da região, com o intuito de abrir uma roça. Segundo o monge Mateus, que acompanha as ações de combate ao incêndio de perto, o agricultor perdeu o controle do fogo, que se alastrou para a reserva por volta das 11h e ainda perdurava até a noite da última segunda-feira (04). O prefeito de Mundo Novo, José Adriano da Silva (PSB), classifica essa como a maior tragédia ambiental enfrentada pelo município.

Fundado em 1939, o mosteiro guarda uma biblioteca com obras raras, um museu de animais empalhados da fauna local, um museu sacro com documentos do século XIX e XX, além de ser moradia de 14 monges e três formandos. O imóvel também mantém uma hospedaria com capacidade para 80 hóspedes. Para o monge Mateus, perder essa memória seria um prejuízo irreparável.

“Nosso sentimento é de perda irreparável. As chamas tornaram a mata de forma rápida e não queremos que aconteça o mesmo aqui. Ao mesmo tempo [nosso sentimento] é de gratidão a todos que estão nos ajudando a apagar o incêndio”, declarou o monge da Abadia.

Ao longo dos últimos seis dias, a instituição conta com a ajuda do Corpo de Bombeiros, da prefeitura de Mundo Novo, Ruy Barbosa e Macajuba, além de moradores e fazendeiros da região. O prefeito da cidade onde o mosteiro está localizado e os prefeitos de cidades vizinhas, disponibilizaram o maquinário necessário para abrir trilhas na mata. O material é essencial para facilitar o combate às chamas, porque a vegetação é fechada e de difícil acesso.

O Corpo de Bombeiros da Bahia (CBM-Ba) informou que 37 bombeiros estão atuando no combate ao incêndio florestal de Mundo Novo, com o apoio de dois aviões modelo Air Tractor do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). Destes, 10 bombeiros chegaram ao município no último sábado (02) e uma equipe de oficiais comandada pelo Major Alcântara, chegou no último domingo (03).

Segundo o prefeito de Mundo Novo, José Adriano, as aeronaves atuaram no combate ao incêndio na última segunda (04). Elas estão sendo estacionadas na pista de pouso da cidade de Biritiba e abastecidas com a água de dois mananciais próximos do mesmo município. Também estão sendo utilizados carros pipas, abastecidos com a mesma água usada nos aviões.

As chamas na fazenda onde o fogo começou já foram controladas, mas ele ainda perdura na reserva. A dificuldade para apagar está relacionada à mata fechada e ao aumento das temperaturas entre às 9h e 11h da manhã, que geram o aumento do fogo. À noite, as chamas ficam mais brandas. O trabalho do Corpo de Bombeiros continua nesta terça-feira (05).

Ainda segundo a prefeitura do município, até o momento não houve necessidade de solicitar reforços à Barragem do França - que abastece a cidade - para a adquirir a água utilizada no combate às chamas. O que poderia representar risco para o trabalho dos bombeiros, porque a barragem está atuando abaixo do nível esperado para o período, com 53,82% da capacidade, devido a estiagem.

“Aos poucos a situação parece nos levar ao objetivo de controlar esse fogo, porque segundo o Major Murilo, que vai substituir o Major Alcântara, que é especialista em fogo em floresta, já nos relatou que a estratégia que eles estão montando já começou a dar sinais de que esse fogo será controlado dentro de poucos dias”, afirmou o prefeito de Mundo Novo.