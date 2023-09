Saiba quais são os 10 bairros mais caros para comprar imóvel em Salvador

Orla da Av. Oceãnica, na Barra. Crédito: Acervo CORREIO

Um levantamento do Índice Fipe Zap+, atualizado em agosto, mostra que o bairro da Barra continua sendo o mais valorizado e, portanto, o metro quadrado mais caro para comprar um imóvel residencial em Salvador. Com sua localização estratégica aliada à ampla gama de serviços e, claro, sua vocação turística, a Barra é o único bairro da capital baiana a figurar na lista dos 10 mais caros do Nordeste, segundo o mesmo índice. Ocupa a 9ª posição, em uma lista que tem o Meireles, em Fortaleza, na liderança (R$ 9.757/m²), com Pajuçara, em Maceió (R$ 9.452/m²), e Cabo Branco, em João Pessoa (R$ 9.189/m²), completando o pódio.

Mas se o status de metro quadrado mais valorizado de Salvador chega a ser razoavelmente previsível, algumas posições da lista dos 10 bairros mais caros da cidade reserva surpresas, a exemplo de Pernambués, um bairro periférico em sua origem, que aparece entre os cinco mais caros e à frente de redutos aristocráticos e sempre muito cobiçados como Itaigara e Graça.

Em agosto, o metro quadrado de um imóvel residencial na Barra estava cotado a R$ 8.361 em média. Logo atrás, em segundo lugar, aparece o Caminho das Árvores (R$ 7.688/m²). Os vizinhos Rio Vermelho (R$ 7.386 /m²) e Ondina (R$ 7.007 /m²) ocupam, respectivamente, a 4ª e a 5ª posições, um pouco à frente do Pernambués, que tem o metro quadrado cotado a R$ 6.575.

Completam a lista, na ordem, Itaigara, Pituba, Imbuí, Graça e Brotas (veja todos os valores mais abaixo).

Preços subiram

No acumulado do ano, o bairro que mais viu o preço do imóvel subir foi o Rio Vermelho (+14%), seguido de Brotas (+11,2%) e Pituba (+9,5%). Em todos os bairros listados, houve valorização, sendo o menor aumento médio identificado no Imbuí, de +0,6%.

De modo geral, o preço dos imóveis em Salvador subiu 0,61% em agosto, indo a +5,97% no acumulado do ano. Já considerando os últimos 12 meses, a alta é de 5,78%, com preço médio do metro quadrado, no mês passado, de R$ 5.865. Na capital dos baianos a plataforma calculou os dados dentro de um universo de 44.472 anúncios.

Confira o top 10 de bairros mais caros e as variações de preço nos últimos 12 meses: