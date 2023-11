Conheça as 11 cidades baianas responsáveis por 53% da produção do frango do estado

Onze municípios baianos são responsáveis por produzir 53% de toda a produção do frango do estado. De acordo com a Associação Baiana de Avicultores (ABA), integram a lista as cidades de Cachoeira, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Feira de Santana, Governador Mangabeira, Muritiba, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Gonçalo dos Campos e Sapeaçu.



Na tabela de produção de municípios que possuem maiores efetivos de rebanho de galináceos estão: Barreiras, com 6,54 milhões de galináceos para corte, Conceição da Feira, com 3,91 milhões, Luís Eduardo Magalhães, com 3,26 milhões, Vitória da Conquista, com 2,59 milhões e Feira de Santana, com 1,98 milhão. Esses números são do último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apurados em 2022. O número de efetivos corresponde ao número de cabeças de animal.