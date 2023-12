Saiba qual a diferença que uma universidade empreendedora faz na vida dos estudantes

No Ifba, 12 projetos aplicados com os estudantes traduzem a visão empreendedora da instituição. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O investimento em inovação, extensão, cultura empreendedora, capital financeiro, infraestrutura e internacionalização das universidades impacta diretamente no aprendizado dos estudantes. É o que apontam alunos da Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufsb) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), as representantes baianas mais bem colocadas no Ranking de Universidades Empreendedoras de 2023, e do Instituto Federal da Bahia (Ifba), que ficou entre os cinco institutos federais mais empreendedores do levantamento.

A Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufsb) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) ocupam a 33ª e a 45ª posição no quadro nacional, respectivamente. O ranking, criado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior), analisou, neste ano, mais de 100 instituições de ensino superior nas 27 unidades federativas do Brasil, contando com a participação de cerca de 34 mil estudantes.

Estudante de História na Uesc, Pedro Gomes, 23 anos, acredita que uma universidade empreendedora é aquela que faz investimentos na comunidade em que está inserida a partir do tripé formado pelo ensino, pesquisa e extensão. “A Uesc realiza seu potencial empreendedor nos momentos em que seus projetos de extensão e seus grupos de pesquisa atingem a sociedade da região Sul da Bahia. Os impactos dessas ações chegam em diferentes áreas, principalmente na preservação ambiental, na educação pública e na agricultura”, pontua.

Ele acrescenta que é a partir dessa perspectiva, que integra ensino à vivência da comunidade, que ele percebe os impactos dos esforços da instituição no seu desenvolvimento educacional e profissional. “É um diferencial, pois, para mim, a atuação na comunidade e no desenvolvimento social deve ser o principal objetivo da universidade pública, sendo mais do que uma instituição de ensino, mas um centro de desenvolvimento tecnológico”, ressalta.

Estudante do Ifba Campus Salvador, Aline Nunes, 19 anos, exalta os benefícios dos projetos na sua trajetória acadêmica. “Desenvolvemos algumas habilidades empreendedoras porque o Ifba proporciona acesso a incubadoras e ambientes empresariais e ajuda a construir oportunidades para o estudante criar uma rede profissional desde cedo. Aqui, não somos apenas estudantes, mas agentes de mudança”, frisa.

Por sua vez, a estudante Natielle Silva, 16 anos, também aluna do Ifba Campus Salvador, aponta para o reflexo dessas iniciativas no processo individual dos alunos. “Motiva e inspira os mais jovens que estão realmente construindo, iniciando sua carreira como um todo. É um enorme diferencial quando traz aos estudantes uma sensação de que são capazes e há espaço para eles, além de que estão em um local muito qualificado e que abre imensas portas, especialmente para a população mais vulnerável, que compõe parte considerável dos estudantes do instituto”, finaliza.

A reitora da Ufsb, Joana Angélica Guimarães da Luz, avalia que a universidade comprometida com o empreendedorismo desperta no estudante o senso de busca pelo uso do seu conhecimento. “Através da criação de startups, empresas júniores e de formas de se inserir no mercado de trabalho sem necessariamente ter um emprego numa grande empresa”, aponta.

No Ifba, um exemplo dessa postura é o projeto Empreendedorismo Inovador, um dos 12 projetos que traduzem a visão da instituição e que foram submetidos à análise da Brasil Júnior. Nele, explica Deise Neves Piau, chefe do Departamento de Inovação (Dinov), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Ifba, os alunos passam por uma trilha da Inovação. " É um processo de construção da educação empreendedora que vai permitindo que os estudantes, professores e comunidade percebam potencial empreendedor no que está desenvolvendo", revela.

Já o professor e coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Uesc, Gesil Amarante II, aponta uma visão especial da instituição em que atua. "Vemos a Universidade não apenas como uma instituição acadêmica, mas como uma ferramenta de desenvolvimento regional”, completa.