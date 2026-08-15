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Saiba quem são os jovens mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador

Quatro pessoas foram baleadas durante uma ocorrência que envolveu perseguição e troca de tiros em Plataforma

Bruno Wendel

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10:30

Tiros no Subúrbio: quatro morrem pela PM em Plataforma Crédito: Reprodução

As quatro pessoas mortas durante uma ação da Polícia Militar em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foram identificadas como Luan Gomes Costa, 30 anos; Cauã Dias Damasceno, 18; Adriano Nascimento dos Santos Valente; e Rafaela Santos da Silva Barros. Os quatro foram baleados durante a ocorrência desta sexta-feira (14).

Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador 1 de 12

Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, uma equipe fazia rondas na região quando localizou o grupo. Ainda conforme a corporação, houve perseguição e troca de tiros. Os quatro foram encontrados feridos e socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o grupo teria ligação com uma facção criminosa, sem divulgar qual.

Quatro jovens são mortos pela PM em ação no Subúrbio de Salvador 1 de 12

A ocorrência foi registrada em Plataforma e também foi filmada por moradores. Em uma das gravações, policiais aparecem correndo por uma via enquanto são ouvidos disparos. Outro vídeo mostra pessoas correndo pelo interior do Cemitério Municipal de Plataforma durante a ação. A dinâmica do confronto e as circunstâncias das mortes são apuradas pelas autoridades.