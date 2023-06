Saída da cidade tem movimento intenso no ferry e rodoviária

Ferry-boat tem movimento intenso no Terminal de São Joaquim. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O movimento de saída da cidade é intenso nesta quinta-feira (22). Quem vai curtir o São João no interior pode enfrentar filas no ferry ou na rodoviária.



Segundo a Transalvador, há congestionamento no entorno dos dois terminais. No entorno do ferry, há engarrafamento por causa da fila de veículos para acessar o terminal de São Joaquim. O congestionamento se estende pela Avenida Engenheiro Oscar Pontes.



Dentro do terminal, também há fila para pedestres. Segundo a Internacional Travessias, os ferries à disposição da operação são: Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Maria Bethânia, Anna Nery, Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu e Dorival Caymmi. O movimento é intenso para veículos e moderado para pedestres no Terminal São Joaquim. Em Bom Despacho, fluxo é tranquilo para as duas categorias.

O funcionamento regularvai até às 23h30, de hora em hora, de segunda à sábado; e das 6h às 23h30 nos domingos e feriados. A operação conta também com horários extras sempre de acordo com a demanda e com a disponibilidade dos barcos.

Embarque na rodoviária tem filas nesta quinta-feira. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Já na rodoviária, o movimento é intenso na área de embarque do terminal. Muitas pessoas se aglomeram para conseguir viajar para o interior.

Segundo a Agerba, os destinos baianos mais procurados são: São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Felix, Muritiba, Castro Alves, Senhor do Bonfim, Vitória Da Conquista, Cruz das Almas, São Felipe, Irecê, Itaberaba, Piritiba, Itabuna, Ilhéus, Ibicuí, Porto Seguro, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Alagoinhas e Serrinha. Fora do estado, as cidades mais procuradas são Aracaju (Sergipe), João Pessoa (Paraíba) e Caruaru (Pernambuco).