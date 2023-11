'Sair gente viva daí foi milagre de Deus', diz dono de restaurante cujo teto desabou

Arthur trabalha no restaurante há 33 anos. Crédito: Paula Froes

O desabamento do teto de um restaurante na Calçada nesta quinta-feira (23) poderia ter um final pior. “Sair gente viva daí foi milagre de Deus”, diz Arthur Bouzas, um dos donos do Primos Bar. Três pessoas ficaram feridas.



O restaurante pertence a Arthur e à esposa, Deisiane Mota. Ainda abalado, Arthur conta que trabalha no local há mais de trinta anos. “A primeira coisa que eu ouvi foram os gritos do nome de Deise e pensei ‘perdi minha mulher. Esse prédio é antigo, o ângulo do telhado era muito íngreme e a parede muito alta. Hoje em dia ninguém faria uma coisa dessas, mas a construção é antiga. A gente nunca conta com uma coisa dessas. A minha mulher trabalha aqui dentro, aqui é a minha vida toda. Vi tudo se perder agora, não sei o que vai acontecer da minha vida”, lamenta.

O casal tem um filho autista que foi operado recentemente, o que se soma à preocupação dos dois, principalmente de Deisiane, que repete que não pode voltar para cuidar do filho no estado em que está.

O desabamento aconteceu por volta de 12h30. Na hora, estavam a dona, duas cozinheiras do restaurante e um cliente. Deisine não se feriu porque estava na parte da frente do estabelecimento conversando com outra cliente, uma promotora que almoça sempre lá, que a puxou para fora no momento que a estrutura caiu. Os outros três foram levados para o Hospital Geral da Bahia. As cozinheiras têm 25 e 55 anos.

“Eu só vou ficar bem quando souber que minhas funcionárias estão bem”, disse Deisiane. Ela conta que ouviu 'barulhos de pedrinhas' antes do desabamento, quando então foi puxada pela cliente.

O CORREIO entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) sobre atualizações do estado de saúde das vítimas. Em resposta, a Secretaria afirmou que, cumprindo determinação do Conselho Federal de Medicina (CFM), não comenta ou fornece informações sobre pacientes da rede de assistência estadual.

Maximiano Haack é cliente fiel do restaurante. Advogado, ele trabalha próximo ao estabelecimento e tem o costume de almoçar lá. Hoje, por estar atendendo um cliente na hora que geralmente sai para o almoço, não pôde ir. Para ele, foi um livramento.

“Fiquei sabendo no escritório que eu tinha me livrado, me ligaram para perguntar se eu estava lá. O lugar onde eu me sento todos os dias é justamente onde a maior ripa caiu”, diz.

Houve uma reforma no local há dois anos, quando trocaram o forro PVC por outro do mesmo material e cor diferente. A parede caiu para o lado do terreno vizinho, que é um estacionamento desativado.

Edson Ribeiro estava na sua loja de instrumentos musicais, que fica em frente ao restaurante, quando ouviu o estrondo. “Foi uma poeira danada, um corre-corre. O barulho maior foi porque a estrutura caiu nas telhas de zinco do estacionamento. Parecia uma explosão. Graças a Deus, não houve vítimas fatais”, relata.