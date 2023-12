Sala de Cinema Walter da Silveira recebe festival de cinema italiano gratuito

Festival vai até o dia 10. Crédito: Nara Gentil/CORREIO

A Sala de Cinema Walter da Silveira, no bairro dos Barris, em Salvador, recebe até o próximo dia 10 o Festival de Cinema Italiano. As exibições são gratuitas.



Com uma seleção de filmes inéditos dirigidos por alguns dos mais renomados cineastas italianos contemporâneos, 18ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil vai contar com grandes produções e atuações.



Confira a programação:



Domingo (03:



17h - Venga a prendere il caffè da noi - Comédia/Romance

Sinopse: Emerenziano, um inspetor de impostos de meia-idade, está em busca de uma esposa rica. Ele viaja para a Itália, onde conhece três irmãs que, embora ricas, não são nem um pouco jovens ou bonitas. Ele decide se casar com uma delas. É baseado no romance “La spartizione” de Piero Chiara. O filme foi premiado com dois prêmios “Nastro d'Argento”, de melhor roteiro e de melhor atriz coadjuvante.

15h - Anatra all’arancia - Comédia

Sinopse: Livio e Lisa Stefani são um casal em crise, depois de dez anos de casamento, com muitas aventuras extraconjugais. Agora Lisa está apaixonada pelo francês JeanClaude e quer ir viver com ele na França. Livio fica cheio de ciúmes, mas em vez de reagir violentamente, toma uma atitude inesperada: propõe à mulher de passarem um fim de semana juntos, na sua casa de praia, convidando Jean-Claude, de quem ele pretende se tornar amigo. Lisa não pode negar o convite, mas Livio aproveita para levar a sua desinibida secretária (e amante), Patty.

17h - Amore all’italiana - Comédia

Sinopse: O filme está estruturado em 10 episódios, que contam os costumes, hábitos e vícios da Itália daquela época. No episódio "Amore all' Italiana", Ricuzzo, empregado de um barão siciliano rico e muito ciumento, o engana para que participe de um acampamento nudista com sua esposa, caso contrário o pai dela não teria pago as contas. Ao descobrir o engano, o barão também descobre que Ricuzzo conseguiu fotografar a nudez de sua esposa. Para evitar o escândalo, o barão foi obrigado a contratar Ricuzzo como sócio e arcar com todas as despesas da sua família.

19h - Il signore delle formiche - Drama

Sinopse: Itália, anos 60. Aldo Braibanti é um influente dramaturgo condenado por plágio e seu aluno é internado em um hospital psiquiátrico. Inspirado em eventos reais, o filme retrata a história de várias vozes, incluindo familiares, amigos, acusadores e apoiadores, enquanto um jornalista busca a verdade em meio a suspeitas e censuras. Amelio lembra o caso Braibanti denunciando uma Itália homofóbica e intolerante. O filme foi apresentado no 79o Festival de Cinema de Venezam vencedor do Prêmio Brian, NuovoImaie Talent Award para Leonardo Maltese.

Quarta-feira (6)

15h - Mimí metallurgico ferito nell’onore - Comédia/Drama

Sinopse: Mimi é um estivador siciliano que inadvertidamente se envolve em uma série cada vez mais complicada de conflitos pessoais. Ao perder o emprego depois de votar contra um chefão da máfia em uma eleição supostamente secreta, Mimi deixa sua esposa para encontrar um novo trabalho. Ele se muda para Turim, onde arranja trabalho e se envolve em um caso com uma comunista. Logo ele se vê fazendo malabarismos com dois relacionamentos enquanto planeja se vingar das forças corruptas que arruinaram sua vida.

17h10 - I nostri mariti - Comédia/Romance

Sinopse: Três episódios sobre o marido italiano e as relações no casamento. Todos têm em comum a descrição das vicissitudes da vida de casado em uma loucura cômica. Em "Marido de Roberta" (ou "Um casamento difícil") - Um jovem se casa com uma moça que, apesar de seus modos um tanto viris, o atrai por sua beleza. Celebrado o casamento, a mulher recusa-se a submeter-se aos seus deveres conjugais e, algum tempo depois, reage à insistência do marido submetendo-se a uma cirurgia que a torna homem. Em "O marido de Attilia" (ou "Nos séculos fiéis") - Um criminoso procurado pela polícia está preso graças ao uso inconsciente de sua esposa, de quem ele tem muito ciúme, como um espelho. Quando a polícia invade sua casa onde está o agente que se fazia passar por amante de sua esposa, o procurado declara que fica feliz ao descobrir que foi uma armadilha policial e não uma traição. Em "Marido de Olga" (ou "complexo de Angelotto") - Em Bérgamo, um jovem conhece e se casa com uma linda garota que herda uma grande fortuna de sua tia ligada ao nascimento de um descendente. A cláusula preocupa tanto o marido que, deixando de ter relações com a mulher, para tomar posse da tão sonhada herança, terá de permitir que a mulher obtenha o filho de um colega.

19h - La quattordicesima domenica del tempo ordinario - Drama

Sinopse: Drama que se passa em Bolonha, nos anos 70. Marzio, Samuele e Sandra são jovens cheios de sonhos e formam a banda musical "I Leggenda". Enquanto buscam o sucesso, eles enfrentam desafios pessoais e uma reviravolta inesperada em suas vidas. Acabam produzindo apenas uma única música: “O Décimo Quarto Domingo do Tempo Ordinário”. Trinta e cinco anos depois, eles se reencontram e precisam lidar com as consequências de suas escolhas passadas. O filme é uma história de amizade, sonhos e nostalgia, permeado pela música e pelos altos e baixos da vida. Uma síntese do cinema de Avati, permeado por música, melancolia e com o toque irônico que o caracteriza.

Quinta-feira (7)

15h - Audace colpo dei soliti ignoti - Comédia/Policial

Sinopse: Um gangster milanês entra em contato com Peppe e o identifica, junto com seus comparsas, como os responsáveis pela tentativa frustrada de roubo da loja de penhores Madonna Street. Ele oferece a eles a chance de se reunirem novamente para um audacioso roubo em Milão, onde as receitas semanais do “Totocalcio”, uma loteria de apostas em jogos de futebol, são transportadas em dinheiro em um carro com apenas um contador e um motorista. A gangue precisaria viajar disfarçada entre os torcedores da A.S. Roma, indo para Milão para uma partida de futebol, cometer o roubo e depois fugir para Bolonha, utilizando um carro turbinado, para se juntar aos torcedores que retornam. O milanês parece ser duro e esperto, e sua proposta é muito atraente para os pequenos criminosos que têm problemas para levar uma vida "honesta", mas as coisas vão acontecer de maneira de maneira diferente.

17h - Primadonna - Drama

Sinopse: No cenário da Sicília dos anos 60, Lia Crimi é uma jovem de 21 anos que reage à mais terrível das violências com um ato de rebeldia que abalará as convenções sociais de sua época. Em um mundo onde prevalece a lei do mais forte, a máfia está enraizada e aceita como parte natural da vida, os poderosos decidem e os mais fracos obedecem, sua coragem abrirá caminho para a luta pelos direitos das mulheres.

19h - L' ultima notte di amore - Thriller

Sinopse: Dizem que Franco Amore é Amor de nome e de fato. Sobre si mesmo, ele conta que durante toda a vida procurou ser uma pessoa honesta, um policial que em 35 anos de honrada carreira nunca disparou contra um homem. Essas são as palavras que Franco escreveu em seu discurso que fará no dia seguinte, após sua última noite de serviço. Mas aquela noite será mais longa e difícil do que ele jamais poderia imaginar. E colocará em perigo tudo o que é importante para ele: o trabalho como servidor do Estado, o grande amor por sua esposa Viviana, a amizade com o colega Dino, sua própria vida. Naquela noite, tudo se entrelaça freneticamente pelas ruas de uma Milão onde parece que a luz nunca chega.

Sábado (9)

15h - Billy - Drama

Sinopse: Billy era um jovem prodígio. Aos nove anos, ele criou e apresentou um podcast musical de grande sucesso. Agora, aos 19 anos, Billy enfrenta uma crise de identidade e incerteza sobre seu futuro. Ele vive com sua excêntrica mãe, tem uma paixão secreta por uma garota e se relaciona principalmente com crianças entre 8 e 12 anos. Tudo muda quando ele tem um encontro inesperado com seu ídolo de infância, um músico desaparecido há anos. Esse encontro leva Billy a repensar seu caminho e encontrar uma nova perspectiva para enfrentar o futuro. No entanto, nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e Billy terá que lidar com desafios e descobrir seu verdadeiro destino.

17h - Grazie ragazzi - Comédia

Sinopse: Antonio, um ator desempregado, aceita ensinar teatro em uma prisão. Ao descobrir o talento dos detentos, ele decide encenar a famosa comédia de Samuel Beckett, "Esperando Godot". Conforme os detentos se entregam à arte, descobrem o poder transformador da expressão e encontram esperança além dos muros da prisão. Uma história emocionante sobre redenção, transformação e o poder do teatro como forma de expressão e resgate da esperança. Um filme com um claro propósito social, contado com simplicidade encantadora.

19h - La terra delle donne

Sinopse: Em uma Sardenha rural durante a Segunda Guerra Mundial, vive Fidela, a sétima filha, uma mulher considerada uma bruxa pela tradição popular. Ela encontra amor e conexão com a terra e a água, mas também enfrenta o desafio de ser diferente em uma sociedade que busca conformidade. Quando Fidela se torna mãe de uma criança confiada a ela, sua vida é transformada e ela descobre a força de sua própria identidade. Uma história envolvente sobre empoderamento feminino, aceitação, maternidade e a busca pela verdadeira liberdade.

Domingo (10)

15h - L'uomo sulla strada - Thriller

Sinopse: Irene é uma jovem assombrada pela morte de seu pai nas mãos de um motorista fugitivo. Determinada a encontrar justiça, ela se envolve com Michele, o dono da fábrica onde trabalha, sem saber que ele é o responsável pelo trágico acidente. À medida que os sentimentos de proteção se transformam em amor, Irene se vê dividida entre vingança e afeição. Enquanto a verdade se aproxima, algo inesperado acontece, desafiando o destino de ambos. Um suspense emocionante que mergulha nas complexidades da culpa, segredos e redenção.