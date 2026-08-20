Salvador celebra tricentenário da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré com programação especial

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:41
Um dos mais importantes marcos religiosos, arquitetônicos e culturais de Salvador completa três séculos de história. Entre os dias 28 e 30 de agosto, a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré realiza um tríduo comemorativo em sua sede, na Praça Almeida Couto (nº 134, bairro de Nazaré). Sob o tema "Com a Virgem de Nazaré, 300 anos de fé e missão", o evento reunirá autoridades eclesiais, fiéis e convidados para resgatar a memória de uma instituição que ajudou a moldar a identidade da capital baiana.
Organizada pelo pároco, Padre Nilberto, ao lado do casal coordenador Paulo e Judelita Cunha, a celebração destaca o papel histórico do templo no desenvolvimento urbano e social do bairro ao longo de trezentos anos.
“Esse tricentenário não é apenas o aniversário de uma estrutura de pedra, mas a celebração de três séculos de uma instituição que ajudou a desenhar o mapa e o coração de Salvador”, afirmou a comissão organizadora.
As celebrações têm início na sexta-feira, 28, com a Missa Solene presidida por Dom Juracy Gomes de Oliveira, bispo da Diocese de Amargosa, seguida da apresentação da iluminação cênica da fachada da igreja.
No sábado, 29, as atividades começarão com uma aula sobre a igreja com o historiador Chico Sena. Às 17h, será celebrada a Missa Solene presidida pelo Padre Raimundo Mário de Santana, que esteve à frente da paróquia de 2012 à 2016, seguida da apresentação do Coral da Polícia Militar da Bahia.
E o domingo, 30, será um dos mais simbólicos do tricentenário. Às 8h, o Cardeal Dom Sérgio da Rocha presidirá a Missa Solene e em seguida, às 10h, será realizado o descerramento da placa comemorativa dos 300 anos da Igreja Nossa Senhora de Nazaré. A programação prossegue com o recolhimento dos itens da cápsula do tempo.
SERVIÇO
Evento: Tricentenário de Construção da Igreja Nossa Senhora de Nazaré
Tema: "Com a Virgem de Nazaré, 300 anos de fé e missão"
Data: 28 a 30 de agosto de 2026
Local: Igreja Nossa Senhora de Nazaré
Endereço: Praça Almeida Couto, nº 134, Nazaré - Salvador (BA)
Programação
28 de agosto (sexta-feira)
17h - Missa Solene presidida por Dom Juracy Gomes de Oliveira;
18h - Apresentação da iluminação cênica da fachada da igreja;
29 de agosto (sábado)
15h - Aula sobre a história da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, com o historiador Chico Sena;
17h - Missa Solene presidida pelo Padre Raimundo Mário de Santana;
19h - Apresentação do Coral da Polícia Militar da Bahia.
30 de agosto (domingo)
8h - Missa Solene presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil;
9h - Cerimônia de entrega de placas a benfeitores, amigos da igreja e autoridades;
10h - Recolhimento dos itens da cápsula do tempo;
11h - Descerramento da placa comemorativa do tricentenário.
Informações para contato
Tel fixo: 3243-4991
Cel e WhatsApp: 99252-9752
E-mail: paroquia.sranazare@gmail.com