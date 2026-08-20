NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Salvador celebra tricentenário da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré com programação especial

Com missas solenes, aula histórica e cápsula do tempo, templo no bairro de Nazaré comemora três séculos de fé e impacto cultural na capital baiana

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:41

Tríduo festivo entre 28 e 30 de agosto celebra os 300 anos de história da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré na Praça Almeida Couto Crédito: Divulgação

Um dos mais importantes marcos religiosos, arquitetônicos e culturais de Salvador completa três séculos de história. Entre os dias 28 e 30 de agosto, a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré realiza um tríduo comemorativo em sua sede, na Praça Almeida Couto (nº 134, bairro de Nazaré). Sob o tema "Com a Virgem de Nazaré, 300 anos de fé e missão", o evento reunirá autoridades eclesiais, fiéis e convidados para resgatar a memória de uma instituição que ajudou a moldar a identidade da capital baiana.

Organizada pelo pároco, Padre Nilberto, ao lado do casal coordenador Paulo e Judelita Cunha, a celebração destaca o papel histórico do templo no desenvolvimento urbano e social do bairro ao longo de trezentos anos.

“Esse tricentenário não é apenas o aniversário de uma estrutura de pedra, mas a celebração de três séculos de uma instituição que ajudou a desenhar o mapa e o coração de Salvador”, afirmou a comissão organizadora.

As celebrações têm início na sexta-feira, 28, com a Missa Solene presidida por Dom Juracy Gomes de Oliveira, bispo da Diocese de Amargosa, seguida da apresentação da iluminação cênica da fachada da igreja.

No sábado, 29, as atividades começarão com uma aula sobre a igreja com o historiador Chico Sena. Às 17h, será celebrada a Missa Solene presidida pelo Padre Raimundo Mário de Santana, que esteve à frente da paróquia de 2012 à 2016, seguida da apresentação do Coral da Polícia Militar da Bahia.

E o domingo, 30, será um dos mais simbólicos do tricentenário. Às 8h, o Cardeal Dom Sérgio da Rocha presidirá a Missa Solene e em seguida, às 10h, será realizado o descerramento da placa comemorativa dos 300 anos da Igreja Nossa Senhora de Nazaré. A programação prossegue com o recolhimento dos itens da cápsula do tempo.

Instituição secular que ajudou a desenhar o coração de Salvador celebra 300 anos com tríduo especial e missa presidida pelo Dom Sérgio da Rocha Crédito: Divulgação

SERVIÇO

Evento: Tricentenário de Construção da Igreja Nossa Senhora de Nazaré

Tema: "Com a Virgem de Nazaré, 300 anos de fé e missão"

Data: 28 a 30 de agosto de 2026

Local: Igreja Nossa Senhora de Nazaré

Endereço: Praça Almeida Couto, nº 134, Nazaré - Salvador (BA)

Programação

28 de agosto (sexta-feira)

17h - Missa Solene presidida por Dom Juracy Gomes de Oliveira;

18h - Apresentação da iluminação cênica da fachada da igreja;

29 de agosto (sábado)

15h - Aula sobre a história da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, com o historiador Chico Sena;

17h - Missa Solene presidida pelo Padre Raimundo Mário de Santana;

19h - Apresentação do Coral da Polícia Militar da Bahia.

30 de agosto (domingo)

8h - Missa Solene presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil;

9h - Cerimônia de entrega de placas a benfeitores, amigos da igreja e autoridades;

10h - Recolhimento dos itens da cápsula do tempo;

11h - Descerramento da placa comemorativa do tricentenário.

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