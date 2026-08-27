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Salvador cria operação especial para Paradas LGBTQIAPN+ e caminhadas de matriz africana

Medida da Prefeitura será válida até dezembro e prevê gasto de até R$ 166,6 mil com organização das atividades

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:14

Caminhada Tembwa Ngeemba 2025: mobilização contra racismo e intolerância em Lauro de Freitas
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Prefeitura de Salvador criou uma operação especial para planejar e operacionalizar as Paradas LGBTQIAPN+ e as Caminhadas Tradicionais dos Povos de Matriz Africana realizadas na cidade em 2026. A medida foi publicada em decreto no Diário Oficial do Município da última quarta-feira (26) e ficará sob coordenação da Secretaria Municipal da Reparação (Semur).

Batizada de ‘Operação Especial Observatório das Paradas da Diversidade e Caminhadas Tradicionais dos Povos de Matriz Africana de 2026’, a iniciativa terá caráter temporário e será válida até 13 de dezembro deste ano. Segundo o decreto, a operação foi criada para promover a visibilidade da população LGBTQIAPN+, reforçar sua identidade e combater a LGBTfobia, além de estimular o acesso à informação sobre direitos e denúncias de violações.

Caminhada Tembwa Ngeemba leva luta contra intolerância religiosa às ruas de Lauro de Freitas

Pela paz: Caminhada Tembwa Ngeemba levou às ruas de Portão uma mensagem de combate ao racismo e à intolerância religiosa (agosto/2025) por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Tradição e resistência: povos de terreiro se reúnem para defender a liberdade de culto e a preservação de seus territórios por Marina Silva/Arquivo CORREIO
De branco: participantes são convidados a vestir a cor que simboliza a paz durante o cortejo em Lauro de Freitas por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Cultura viva: a caminhada reafirma o Candomblé e as religiões de matriz africana como patrimônio cultural por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Nas ruas de Portão: o cortejo parte do Terreiro São Jorge Filho da Gomeia e segue até o Rio Joanes por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Memória e reparação: entre as bandeiras do movimento estão a preservação da memória e a luta por reparação histórica por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Águas também importam: a chegada ao Rio Joanes reforça a defesa dos rios e dos direitos das águas por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Território é identidade: para os povos de terreiro, proteger seus territórios significa preservar saberes, memórias e práticas transmitidas entre gerações por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Contra a intolerância: a mobilização reúne diferentes setores da sociedade em defesa da liberdade religiosa e do respeito à diversidade por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Tempo de Paz: com o lema que batiza a caminhada, a mobilização une cultura, espiritualidade, meio ambiente e resistência em Lauro de Freitas por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba toma as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
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Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
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Pela paz: Caminhada Tembwa Ngeemba levou às ruas de Portão uma mensagem de combate ao racismo e à intolerância religiosa (agosto/2025) por Marina Silva/Arquivo CORREIO

A prefeitura também aponta entre os objetivos da iniciativa a redução de estigmas históricos, o fortalecimento do pertencimento social e a promoção de ações de reparação relacionadas à identidade cultural.

A Semur deverá elaborar um plano de ação com as atividades previstas e as escalas de serviço. O documento deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Gestão (Semge) em até 10 dias após a publicação do decreto. Quando necessário, a coordenação poderá requisitar servidores e empregados públicos de outros órgãos e entidades da administração municipal para atuar nas ações previstas.

O limite de despesas para o custeio da operação foi estabelecido em R$166.658,40. O valor será pago com recursos do orçamento municipal de 2026, condicionado à existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira da Semur.

O decreto foi assinado pelo prefeito de Salvador em 13 de julho deste ano, mas seus efeitos foram estabelecidos de forma retroativa a 4 de julho.

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