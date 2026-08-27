CIDADE

Salvador cria operação especial para Paradas LGBTQIAPN+ e caminhadas de matriz africana

Medida da Prefeitura será válida até dezembro e prevê gasto de até R$ 166,6 mil com organização das atividades

Thais Borges

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:14

Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Prefeitura de Salvador criou uma operação especial para planejar e operacionalizar as Paradas LGBTQIAPN+ e as Caminhadas Tradicionais dos Povos de Matriz Africana realizadas na cidade em 2026. A medida foi publicada em decreto no Diário Oficial do Município da última quarta-feira (26) e ficará sob coordenação da Secretaria Municipal da Reparação (Semur).

Batizada de ‘Operação Especial Observatório das Paradas da Diversidade e Caminhadas Tradicionais dos Povos de Matriz Africana de 2026’, a iniciativa terá caráter temporário e será válida até 13 de dezembro deste ano. Segundo o decreto, a operação foi criada para promover a visibilidade da população LGBTQIAPN+, reforçar sua identidade e combater a LGBTfobia, além de estimular o acesso à informação sobre direitos e denúncias de violações.

Caminhada Tembwa Ngeemba leva luta contra intolerância religiosa às ruas de Lauro de Freitas 1 de 41

A prefeitura também aponta entre os objetivos da iniciativa a redução de estigmas históricos, o fortalecimento do pertencimento social e a promoção de ações de reparação relacionadas à identidade cultural.

A Semur deverá elaborar um plano de ação com as atividades previstas e as escalas de serviço. O documento deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Gestão (Semge) em até 10 dias após a publicação do decreto. Quando necessário, a coordenação poderá requisitar servidores e empregados públicos de outros órgãos e entidades da administração municipal para atuar nas ações previstas.

O limite de despesas para o custeio da operação foi estabelecido em R$166.658,40. O valor será pago com recursos do orçamento municipal de 2026, condicionado à existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira da Semur.