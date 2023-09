Salvador deve ultrapassar 90% de ocupação da rede hoteleira neste fim de semana

A rede hoteleira de Salvador registrou uma taxa de ocupação 88,62% durante esta semana, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA). A expectativa é de que, para o final de semana, a ocupação dos hotéis soteropolitanos ultrapasse 90%, marca considerada expressiva por especialistas do setor ainda a três meses da alta temporada.



O crescimento do turismo de eventos é apontado como um dos principais fatores para o aumento da ocupação dos hotéis, aliado aos investimentos em infraestrutura e ao fortalecimento da identidade cultural na capital baiana.