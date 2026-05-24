Salvador e outras 17 cidades estão sob alerta laranja de chuvas, diz Inmet

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Maysa Polcri
Publicado em 24 de maio de 2026 às 14:30
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para possibilidade de chuvas intensas em Salvador e outras 17 cidades baianas neste domingo (24). O aviso indica que podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Dia de chuva em Salvador
Além da capital, integram o alerta as cidades de Aratuípe, Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ilhéus, Itacaré, Itaparica, Ituberá, Jaguaripe, Maraú, Nazaré, Nilo Peçanha, Salinas da Margarida, Taperoá, Uruçuca, Valença e Vera Cruz.
Outro aviso para chuvas neste domingo (24), dessa vez amarelo, é válido para cidades baianas das regiões sul, centro-sul, nordeste, centro-norte, além da Região Metropolitana de Salvador. O aviso é para possibilidade de chuvas mais brandas, que podem chegar até 50 mm/dia. Confira aqui todas as cidades afetadas.