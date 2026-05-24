ATENÇÃO

Salvador e outras 17 cidades estão sob alerta laranja de chuvas, diz Inmet

Aviso é válido para este domingo (24)

Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 14:30

Confira as regiões afetadas Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para possibilidade de chuvas intensas em Salvador e outras 17 cidades baianas neste domingo (24). O aviso indica que podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Dia de chuva em Salvador 1 de 16

Além da capital, integram o alerta as cidades de Aratuípe, Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ilhéus, Itacaré, Itaparica, Ituberá, Jaguaripe, Maraú, Nazaré, Nilo Peçanha, Salinas da Margarida, Taperoá, Uruçuca, Valença e Vera Cruz.