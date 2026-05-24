Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador e outras 17 cidades estão sob alerta laranja de chuvas, diz Inmet

Aviso é válido para este domingo (24)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 14:30

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Confira as regiões afetadas Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para possibilidade de chuvas intensas em Salvador e outras 17 cidades baianas neste domingo (24). O aviso indica que podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Além da capital, integram o alerta as cidades de Aratuípe, Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ilhéus, Itacaré, Itaparica, Ituberá, Jaguaripe, Maraú, Nazaré, Nilo Peçanha, Salinas da Margarida, Taperoá, Uruçuca, Valença e Vera Cruz.

Outro aviso para chuvas neste domingo (24), dessa vez amarelo, é válido para cidades baianas das regiões sul, centro-sul, nordeste, centro-norte, além da Região Metropolitana de Salvador. O aviso é para possibilidade de chuvas mais brandas, que podem chegar até 50 mm/dia. Confira aqui todas as cidades afetadas. 

Mais recentes

Imagem - ‘Capital do Feijão’ na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste

‘Capital do Feijão’ na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste
Imagem - Jovem de 25 anos é retirada de casa pelo companheiro e encontrada morta em rodovia na Bahia

Jovem de 25 anos é retirada de casa pelo companheiro e encontrada morta em rodovia na Bahia
Imagem - Maus-tratos e abandono de cães são descobertos após denúncia de descarte em fossa

Maus-tratos e abandono de cães são descobertos após denúncia de descarte em fossa