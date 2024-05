Salvador e RMS registram 9 homicídios no dia de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi neste ano foi marcado por grande violência na cidade de Salvador e Região Metropolitana. Segundo dados do boletim da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e informações das polícias Militar e Civil, foram registrados nove homicídios na capital e cidades vizinhas.

Segundo a PM, a vítima foi socorrida por populares para uma unidade hospitalar. Guarnições da Polícia Militar estiveram no local e realizaram rondas, mas, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. O fato foi comunicado à Polícia Civil.

Dentre os crimes registrados, também estão dois duplos homicídios. Um deles aconteceu no bairro do Cabula. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Davi Silva Conceição, 21 anos, e José Gomes dos Santos Neto, 40 anos.