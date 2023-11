Salvador e RMS registram 29 mortes em quatro dias, aponta instituto

Em quatro dias, 29 pessoas foram mortas em Salvador e Região Metropolitana, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Também foram contabilizados 25 tiroteios e três pessoas feridas entre os dias 17 e 20 de novembro.



A média é de sete mortos por dia. Comparando com todo o ano de 2023, a média é de três mortes por dia.



Entre os casos, está a morte da enfermeira Renata Freitas, em 19 de novembro, vítima de feminicídio em casa no bairro de Mussurunga, em Salvador. Houve também duas chacinas durante ações policiais. Na segunda-feira, uma delas terminou com seis vítimas no bairro de Tancredo Neves e outra com três mortes no bairro de São Marcos, também em Salvador.