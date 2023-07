Salvador e RMS têm 34 vítimas de bala perdida neste ano

O número de vítimas de balas perdidas em Salvador chegou a 34, nessa sexta-feira (21), com a adolescente Mary Vitória Moreira Monteiro, de 17 anos. A jovem acabou morrendo após ser atingida por disparos no bairro de Fazenda Grande 3.



Segundo o Instituto Fogo Cruzado, em 2023, a entidade mapeou 34 pessoas atingidas por bala perdida em Salvador e RMS: 22 morreram. Houve também 27 adolescentes baleados: 21 morreram.



Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares do 22º BPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia na praça Regina Guimarães, onde teria uma pessoa baleada. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Mary Vitória baleada.