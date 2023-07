Salvador inicia seleção de pontos turísticos para o 'Rolê Afro'

Primeiro encontro, nesta quinta-feira (20), teve a participação de representes do setor. Crédito: Otávio Santos/Secom

Foi apresentado, nesta quinta-feira (20), na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho, o 'Rolê Afro', projeto de fomento e desenvolvimento de roteiros de visitação afrocentrados em Salvador. O objetivo da iniciativa é valorizar o trade turístico passando por 30 pontos de turismo em regiões da capital baiana.



O primeiro encontro teve a participação de representes do setor. Segundo a diretora de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Maylla Pita, a partir do comprometimento com a discussão e a adoção de políticas públicas para o desenvolvimento do afroturismo, fica mais fácil demarcar as estratégias para a inserção do segmento.

“Vamos pensar em roteiros e equipamentos que mantêm viva a cultura negra e entregam um bom serviço para os turistas que buscam Salvador. O 'Rolê Afro' vai possibilitar uma programação aos visitantes da cidade que querem se conectar com essa ancestralidade", explicou a diretora, tendo acrescentado que todas essas ações "visam reposicionar Salvador, efetivamente, como a capital afro".

Para a fundadora da Àwá Ações Afirmativas e líder do consórcio-executor do projeto, Sueli Conceição, o encontro é o pontapé inicial para a sistematização do afroturismo. “Nosso objetivo é a ressignificação desse turismo pensado numa perspectiva colonial, potencializando o protagonismo de empresários e empresárias negras, para que ultrapassem o local do serviço e passem a ser negociadores e empresários desse segmento”, ressaltou.

O evento também contou com a participação do jornalista Antonio Pita, cofundador da Diáspora Black, que apresentou sua visão de mercado para os produtos turísticos afrocentrados. Até setembro, mais três reuniões serão realizadas, com empresários e representantes de outros destinos com potencial turístico. Ao fim dessa etapa, o 'Rolê Afro' irá elencar 10 roteiros de experiências que incluem ancestralidade, história, música e gastronomia.

Entenda o projeto

O 'Rolê Afro' é uma ação integrante do Plano de Desenvolvimento do Afroturismo, realizado pela prefeitura por meio da Secult e da Secretaria Municipal da Reparação (Semur), com o apoio do consórcio formado por Àwá Ações Afirmativas e Target Euro e Artès, no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Prodetur Salvador).