Salvador recebe edição comemorativa da Hub Week

Hub Salvador comemora aniversário de 5 anos com edição especial do Hub Week. Crédito: Divulgação

O Hub Salvador, maior comunidade de empreendedorismo, inovação e tecnologia do Nordeste, vai promover entre segunda-feira (24) e sexta-feira (28) a edição de 2023 do Hub Week, evento anual voltado para as empresas residentes, não residentes e agentes da área de inovação, tecnologia, empreendedorismo. Completando 5 anos neste mês, a comunidade vai comemorar o aniversário com uma edição comemorativa do evento, que tem como objetivo disseminar conhecimento de valor e reunir pessoas para viver a experiência Hub.

"É um momento super especial para nós. A premissa é sempre criar uma experiência exponencial, com bastante conteúdo, dinâmicas e interações, concentrando o que já acontece normalmente no decorrer do ano em uma semana, que pode ser vivida com mais intensidade pelos membros residentes e de forma inédita pelo público geral. Este ano estamos misturando as sensações de nostalgia, trazendo membros históricos da nossa comunidade e contando com convidados que estarão conosco pela primeira vez", destaca Enzo Alves, líder de comunidade do Hub Salvador.

Com o intuito de mostrar na prática como é o dia-a-dia da comunidade, o evento vai ser aberto ao público externo. A inscrição pode ser feita através deste site. Os Week Passes (ingressos) são individuais, no valor de R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) para todos os dias, com vaga garantida nos eventos que vão acontecer ao longo da semana, como imersão meditativa, retrospectiva do Hub Salvador, palestra sobre IA e indústria criativa, além de bate-papo com empreendedores sobre a jornada nos negócios.

As pessoas inscritas também terão acesso à comunidade durante o dia inteiro, incluindo o coworking do Hub, sem contar a participação em atividades exclusivas, como massoterapia, barbeiro, maquiagem, flash tattoo e o happy hour que acontece na sexta, fechando o evento. Para as empresas residentes, a participação no Hub Week é gratuita.

Programação

Segunda-feira (24)

17h - Imersão MeditativaInstituto Noz - Imersão Meditativa

Palestrantes: Matheus Negreiros e Bruno Moraes

Terça-feira (25)

17h - Hub Insider Retrospectiva do que rolou no Hub nesses 5 anos e próximos passos

Palestrantes: Enzo Alves e Thais Magalhães

Quarta-feira (26)

17h - Abará About: IA e Indústria Criativa

Palestrantes: Will Rocha (Hive), Sergio Caetano (SEMKAOH), Beth Ponte (OBEC - UFBA) e Victor Marinho/Jimmy (Salcity)

Quinta-feira (27)

17h - Laranjadas: Ritual que convida pessoas fundadoras que contam sobre sua jornada empreendedora de uma forma bem pé no chão

Convidado: Guto Frazão e Paula Xavier (INTERA)

Sexta-feira (28)