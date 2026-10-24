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Salvador recebe encontro de lideranças femininas com nomes de destaque da política, educação e negócios

Primeira edição do Entre Elas na capital baiana reuniu mulheres que ocupam cargos estratégicos em diferentes setores; iniciativa busca fortalecer a gestão e a tomada de decisões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:46

Entre Elas chega a Salvador e reúne lideranças femininas de diferentes setores
Entre Elas chega a Salvador e reúne lideranças femininas de diferentes setores Crédito: Reprodução

Mulheres que ocupam posições de destaque na política, no setor empresarial, na educação e na administração pública se reuniram em Salvador, na quarta-feira (21), para a primeira edição do Entre Elas na capital baiana. O programa, desenvolvido pelo Instituto Washington Pimentel, promove encontros voltados à formação de lideranças femininas e ao aperfeiçoamento de habilidades relacionadas à gestão, ao planejamento e à tomada de decisões.

A iniciativa nasceu no Oeste da Bahia e chegou a Salvador com a proposta de aproximar profissionais de diferentes áreas que compartilham os desafios de comandar equipes, administrar negócios e ocupar espaços estratégicos em instituições públicas e privadas.

Entre Elas chega a Salvador e reúne lideranças femininas de diferentes setores

Entre Elas chega a Salvador e reúne lideranças femininas de diferentes setores por Reprodução
Entre Elas chega a Salvador e reúne lideranças femininas de diferentes setores por Reprodução
Entre Elas chega a Salvador e reúne lideranças femininas de diferentes setores por Reprodução
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Entre Elas chega a Salvador e reúne lideranças femininas de diferentes setores por Reprodução

Idealizado pela empresária Katerine Rios, que também atua como diretora de operações (COO) do Instituto Washington Pimentel, o programa teve sua edição soteropolitana conduzida em parceria com Milena Oliveira, anfitriã do encontro.

Entre as participantes estavam a procuradora-geral do Estado da Bahia, Bárbara Camardelli; a reitora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Adriana Marmori; e a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez.

O encontro também contou com a presença de Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO e integrante do Conselho de Administração; Lila Moraes, cônsul honorária da Suécia; Duda Lomanto, secretária do Mar de Salvador; e Mila Paes, secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda.

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A superintendente de Relações Institucionais da Neoenergia Coelba, Maria Helena Farias, e a chef e empresária Angeluci Figueiredo, conhecida como Preta, também participaram da iniciativa, ao lado de outras representantes dos setores público, acadêmico, empresarial e institucional.

Mais do que promover a troca de experiências, o Entre Elas pretende estimular uma reflexão sobre a preparação necessária para exercer funções de liderança. A proposta inclui discussões sobre desenvolvimento de equipes, estratégias de longo prazo, posicionamento profissional e execução de projetos.

“Não queremos apenas reunir mulheres que lideram. Queremos provocar uma discussão sobre como estamos liderando, planejando, formando pessoas, tomando decisões e transformando estratégia em execução. Quanto maior a responsabilidade, maior precisa ser o nosso preparo”, afirmou Katerine Rios.

Segundo a idealizadora, a experiência profissional, embora importante, precisa estar acompanhada de atualização constante e de ferramentas que permitam enfrentar os desafios da gestão. O programa busca justamente oferecer um ambiente para o compartilhamento dessas práticas entre mulheres que já exercem funções de responsabilidade.

A realização do encontro em Salvador representa uma nova etapa de expansão da iniciativa, que pretende conectar lideranças do interior e da capital baiana, ampliando o intercâmbio de conhecimentos e experiências.

A próxima edição do Entre Elas está prevista para 1º de dezembro, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. O encontro dará continuidade às discussões sobre liderança, estratégia, negócios e construção de legado.

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