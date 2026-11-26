INSCRIÇÕES ABERTAS

Salvador recebe encontro internacional sobre confucionismo e conscienciologia

Evento gratuito será realizado no dia 28 de novembro, com debates sobre ética, filosofia chinesa e proposta de governança mundial

D Da Redação

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:56

Evento acontece neste sábado (28) Crédito: Intercampo/Divulgação

Salvador sediará, no dia 28 de novembro, o I Colóquio Internacional de Confucionismo e Conscienciologia (I CICCON). Gratuito e aberto ao público, o evento será realizado das 14h às 18h, em uma parceria entre a Associação Internacional dos Campi da Conscienciologia (INTERCAMPI) e o Instituto Confúcio de Salvador.



O encontro pretende promover um debate sobre as contribuições da filosofia confucionista e da Conscienciologia para questões relacionadas à ética, à cosmoética e à organização da sociedade. A proposta também dá continuidade às discussões sobre a criação de uma governança mundial fundamentada nesses princípios, tema abordado no IV Fórum do Estado Mundial Cosmoético, realizado em Brasília entre os dias 20 e 22 de novembro.

A programação contará com três palestras. A professora Boya Li, representante do Instituto Confúcio, falará sobre o confucionismo clássico e sua aplicação na governança nacional. Já a professora de Conscienciologia Cristina Arakaki apresentará o tema "Conscienciologia e Cosmoética".

O terceiro debate será conduzido pelo professor Anibal Bentes, que abordará "A Formação do Estado Mundial Cosmoético: do Confucionismo à Conscienciologia".

A Conscienciologia é apresentada por seus pesquisadores como uma neociência proposta em 1994 pelo médico e pesquisador Waldo Vieira, no Rio de Janeiro. Seu paradigma considera o estudo da consciência como elemento central.