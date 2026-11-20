DIREITO

Salvador sedia 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira a partir desta segunda-feira (23)

Abertura do maior evento jurídico do mundo homenageia Esperança Garcia e Luiz Gama e terá entrega da Medalha Rui Barbosa

Pombo Correio

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 19:53

Evento será no Centro de Convenções Crédito: Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (23), Salvador torna-se o epicentro do debate jurídico mundial. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Seccional da OAB Bahia (OAB-BA) promovem, entre os dias 23 e 25 de novembro, no Centro de Convenções Salvador (Boca do Rio), a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB). Reconhecido pelo Guinness World Records como o maior evento jurídico do planeta, o encontro trienal retorna à capital baiana após um hiato de 24 anos, trazendo o tema "Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital".

Ao longo de três dias intensos de programação, a 25ª CNAB deve reunir milhares de advogados, magistrados, juristas, estudantes e autoridades dos Três Poderes em uma estrutura que conta com 50 painéis simultâneos, 35 eventos especiais, uma conferência magna, cerca de 400 palestrantes nacionais e internacionais, além de uma feira de exposições com 250 estandes e praça de alimentação.

A programação oficial começa às 9h, na Plenária de Abertura, com a cerimônia solene conduzida pelo presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, e pela presidente da OAB-BA, Daniela Borges, ao lado de autoridades e lideranças institucionais. O ato inaugural será marcado por homenagens históricas que conectam a memória da luta por direitos à defesa da democracia.

A Conferência presta tributo a duas figuras emblemáticas da história jurídica e abolicionista do país. Como patrono local, será homenageado o baiano Luiz Gama (1830–1882), nascido em Salvador, advogado autodidata (rábula), escritor e jornalista que atuou nos tribunais para libertar cerca de 500 pessoas escravizadas — reconhecido oficialmente pela OAB como advogado em 2015 e declarado Patrono da Abolição da Escravidão do Brasil. Como patrona nacional, a homenagem vai para Esperança Garcia, mulher negra escravizada no Piauí que, em 6 de setembro de 1770, redigiu uma petição ao governador da capitania denunciando maus-tratos e reivindicando direitos para si e seus filhos — documento considerado marco histórico do peticionamento jurídico no país, pelo qual foi reconhecida pelo Conselho Pleno da OAB Nacional como a primeira advogada do Brasil.

Pela primeira vez na história da Conferência, a mais alta comenda da advocacia brasileira será entregue de forma conjunta e paritária a uma mulher e a um homem, seguindo a atualização do Regulamento Geral da OAB. Serão agraciados a jurista baiana Vera Lúcia Santana Araújo, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e primeira mulher negra a integrar lista tríplice para o tribunal, reconhecida por mais de três décadas de atuação em direitos humanos, advocacia trabalhista e igualdade racial; e o jurista Marcus Vinicius Furtado Coêlho, membro honorário vitalício e ex-presidente nacional da OAB (2013–2016), doutor em Direito Processual e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, homenageado por sua liderança institucional e atuação na elaboração do Código de Processo Civil.

Unindo excelência jurídica e a identidade cultural baiana, a programação também reserva espaço para grandes celebrações musicais exclusivas para os congressistas, com destaque para shows de Ivete Sangalo (segunda-feira), além de apresentações Timbalada (terça-feira) e Durval Lelys (quarta-feira), celebrando a hospitalidade de Salvador.

Destaques

Após a solenidade de abertura, os debates científicos ganham os dez auditórios simultâneos e salas de eventos especiais das 14h30 às 18h. O primeiro dia reúne ministros de tribunais superiores, ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), autoridades do Executivo e grandes nomes da advocacia brasileira:

Constitucionalismo e Direitos Fundamentais (Auditório 1 – Painel 1): Debate de abertura dos trabalhos científicos com a participação do ex-presidente do STF Ricardo Lewandowski, da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Moura Ribeiro, além do jurista Lênio Streck, da ex-advogada-geral da União Grace Mendonça e do homenageado Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

Marco Regulatório da Inteligência Artificial (Auditório 2 – Painel 2): Discussão central sobre o tema da Conferência com o presidente do STJ, ministro Luís Felipe Salomão, o ministro do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e o especialista em Direito Digital Rony Vainzof.

Reforma do Código Civil na Sociedade Digital (Auditório 10 – Painel 10): Análise das mudanças na legislação civil com o ex-presidente do STF Luís Roberto Barroso, ao lado dos civilistas Flávio Tartuce e Leonardo Carneiro da Cunha.

Ampla Defesa, Contraditório e Prerrogativas (Auditório 4 – Painel 4): Mesa presidida pela ministra do STJ Daniela Teixeira, com palestras dos renomados criminalistas Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) e Aury Lopes Jr.

Eficiência Tecnológica e Garantias Processuais (Auditório 3 – Painel 3): Presidido pelo ex-presidente nacional da OAB Cezar Britto, reúne o ministro do STJ Humberto Martins, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Ulisses Rabaneda e Marcello Terto, o processualista baiano Fredie Didier Jr. e o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica.

Direito do Trabalho em Transformação (Auditório 8 – Painel 8): Participação das ministras do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e Delaíde Arantes, do ministro do TST Antônio Fabrício de Matos Gonçalves e da professora Gabriela Neves Delgado.

Direito da Cultura e Lei Rouanet (Sala 2 – Evento Especial 2): Presença da ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes, apresentando o painel sobre o impacto econômico da Lei de Incentivo à Cultura com base em estudo da FGV.

Mulheres no Direito e na Tecnologia (Auditório 6 – Painel 6): Debate sobre inclusão e desafios de gênero na era digital com a presença confirmada da advogada Fayda Belo, da presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Dione Almeida, e presença a confirmar da ministra do STF Cármen Lúcia.

Evento: 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB)

Data: 23 a 25 de novembro de 2026

Abertura Solene: Segunda-feira, 23 de novembro, das 9h às 12h30 (Plenária de Abertura)

Painéis e Eventos Especiais (Dia 1): Das 14h30 às 18h

Local: Centro de Convenções Salvador – Av. Octávio Mangabeira, nº 5.490, Boca do Rio