Salvador sedia encontro de presidentes de Juntas Comerciais nos dias 28 e 29 de junho

Salvador vai receber a próxima reunião entre presidentes de juntas comerciais, nos dias 28 e 29 de junho. O evento é organizado pela Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju). O evento acontece na sede da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), no Comércio.



No encontro, serão discutidos temas relevantes para o fortalecimento do registro mercantil no Brasil.



O presidente da Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados em Publicidade Legal (Abralegal), Wlamir Freitas, destaca que os encontros promovidos pela Federação Nacional das Juntas Comerciais sempre trazem bons frutos.