SUSTENTABILIDADE

Salvador sedia encontro sobre gestão da água com foco em gênero

Reunião do Fórum Baiano de Comitês de Bacias discute segurança hídrica, eventos extremos e projeto de lei sobre infraestrutura

Moyses Suzart

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:45

30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) Crédito: Divulgação

A gestão da água na Bahia será tema de debate nesta semana, em Salvador. O Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas realiza, nos dias 8 e 9 de abril, sua 30ª Reunião Plenária Ordinária, reunindo especialistas, gestores e representantes de instituições ligadas ao tema.

O encontro acontece no Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória, e traz como eixo central a discussão “Água e Gênero”. A proposta é ampliar o olhar sobre a gestão dos recursos hídricos, considerando também aspectos sociais, como o papel das mulheres no acesso, uso e preservação da água.

A programação inclui painéis temáticos com representantes de órgãos como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Entre os temas em debate estão segurança hídrica, eventos climáticos extremos e educação ambiental, em sintonia com a campanha global da ONU para o Dia Mundial da Água.

Outro ponto de destaque será a discussão sobre o Projeto de Lei 4.546/2021, que propõe a criação da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica. A medida prevê mudanças na gestão de estruturas como barragens e açudes, além de introduzir a cobrança pelo uso da água, o que deve gerar debates sobre impactos na governança hídrica no país.

A reunião também abre espaço para entrevistas com membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia e representantes das instituições participantes. O evento é voltado para especialistas, gestores públicos e interessados na área ambiental, reforçando a importância do diálogo para o enfrentamento dos desafios relacionados à água.

30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) 1 de 11

Serviço

Data: 08 e 09 de abril de 2026

Local: Museu Geológico da Bahia – Avenida Sete de Setembro, 2195, Corredor da Vitória, Salvador, BA