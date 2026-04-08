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Salvador sedia encontro sobre gestão da água com foco em gênero

Reunião do Fórum Baiano de Comitês de Bacias discute segurança hídrica, eventos extremos e projeto de lei sobre infraestrutura

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:45

30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH)
30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) Crédito: Divulgação

A gestão da água na Bahia será tema de debate nesta semana, em Salvador. O Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas realiza, nos dias 8 e 9 de abril, sua 30ª Reunião Plenária Ordinária, reunindo especialistas, gestores e representantes de instituições ligadas ao tema.

O encontro acontece no Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória, e traz como eixo central a discussão “Água e Gênero”. A proposta é ampliar o olhar sobre a gestão dos recursos hídricos, considerando também aspectos sociais, como o papel das mulheres no acesso, uso e preservação da água.

A programação inclui painéis temáticos com representantes de órgãos como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Entre os temas em debate estão segurança hídrica, eventos climáticos extremos e educação ambiental, em sintonia com a campanha global da ONU para o Dia Mundial da Água.

Outro ponto de destaque será a discussão sobre o Projeto de Lei 4.546/2021, que propõe a criação da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica. A medida prevê mudanças na gestão de estruturas como barragens e açudes, além de introduzir a cobrança pelo uso da água, o que deve gerar debates sobre impactos na governança hídrica no país.

A reunião também abre espaço para entrevistas com membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia e representantes das instituições participantes. O evento é voltado para especialistas, gestores públicos e interessados na área ambiental, reforçando a importância do diálogo para o enfrentamento dos desafios relacionados à água.

30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH)

30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação
30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação
30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação
30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação
30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação
30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação
30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação
30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação
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30ª Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas (FBCBH) por Divulgação

Serviço

Data: 08 e 09 de abril de 2026

Local: Museu Geológico da Bahia – Avenida Sete de Setembro, 2195, Corredor da Vitória, Salvador, BA

Entrevistas: Membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia e representantes das Instituições estarão disponíveis para entrevistas.

Tags:

Gênero Bacias Hidrográficas

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