Salvador Shopping conquista segundo lugar no Prêmio Abrasce

Projeto premiado foi um dos marcos da comemoração dos 15 anos do shopping. Crédito: Divulgação/Salvador Shopping

O Salvador Shopping conquistou medalha de prata no Prêmio Abrasce deste ano. A honraria, que leva o nome da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrace), é considerada uma das mais importantes do segmento. O segundo lugar foi alcançado pelo centro de compras na categoria 'Campanhas Institucionais', com o 'Festival Salvador', realizado no ano passado e um dos marcos da comemoração dos 15 anos da instituição, em paralelo ao aniversário da capital baiana.

Com o mote 'A Salvador dentro do Salvador', a cidade foi transportada para a Praça Central do shopping durante o festival, que teve a colaboração dos parceiros Pedro Caldas, responsável pela cenografia e curadoria das peças, e da promoter Licia Fabio, encarregada das apresentações artísticas e culturais.

Ao longo do evento, em referência à idade do centro de compras, foram abordados 15 temas que compõem a história e traduzem o jeito de viver dos soteropolitanos: Carnaval; Festas populares; Ba-Vi; Artes plásticas; Artesanato; Literatura e poesia; Sabores; Arquitetura e urbanismo; Cinema e teatro; Crença e fé; Irmã Dulce; Pontos turísticos; Sons de Salvador; Ginga e ritmos; e Expressões de Salvador.

O público do Salvador Shopping assistiu a apresentações de música, teatro, capoeira, danças folclóricas e samba de roda, como também participou de aulas de dança, oficinas de arte e culinária local. Na área externa, havia painéis com fotografias de pontos turísticos e cenários reinventados por meio de desenhos sobrepostos — trabalho realizado por jovens da comunidade do entorno e que tinham passado por formação no Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM) de Compromisso Social.