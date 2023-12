Salvador tem 5,3 mil pessoas vivendo em situação de rua

Cerca de 5,3 mil pessoas estão vivendo nas ruas de Salvador. O dado foi levantado através da Pesquisa de Mapeamento, Contagem e Caracterização da População em situação de rua de Salvador, desenvolvida pelo Município em parceria com o Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente. Os detalhes e percentuais do censo ainda serão divulgados, mas já se sabe que o uso de drogas é um problema para essa comunidade.



O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o tema durante a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Valéria, nesta terça-feira (5). Ele disse que fará um evento para apresentar os números e as medidas que serão adotadas.