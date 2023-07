Salvador tem mais de dez praias impróprias para banhos neste final de semana

A capital baiana tem mais de dez praias impróprias para banho neste final de semana. Segundo o boletim do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), doze áreas da faixa de praia por Salvador estão com altas densidades de bactérias fecais. A balneabilidade é considerada Imprópria quando a densidade de E. coli, uma bactéria abundante em fezes humanas e de animais, for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, em cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.

Tubarão (em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fábrica de cimento); Penha (em frente à barraca do Valença); Bomfim (ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia); Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família, em frente à ladeira que dá acesso à praia); Roma (Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge); Canta Galo (atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes. Junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul); Rio Vermelho (em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. Próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência); Buracão (em frente às escadarias de acesso à praia); Pituba (em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba); Pituba (próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça (antigo clube Português); Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas); Lagoa de Pituaçu (em frente à entrada do estacionamento do parque); Piatã (em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde) e a Lagoa do Abaetá (em frente à placa de fundação do parque).