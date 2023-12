Salvador terá 130 bombeiros a mais nas praias durante o Verão

As praias de Salvador terão reforço do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança de banhistas durante o Verão. Segundo a corporação, haverá o incremento de 130 bombeiros.



Eles vão atuar em pontos no Porto da Barra, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho – nas praias da Paciência e Buracão –, e em Amaralina. O objetivo é prevenir casos de afogamento e outros acidentes nesta época do ano em que as praias costumam ser mais frequentadas



De acordo com o soldado BM e guarda-vidas, Bruno Schindler, “a atuação será reforçada nos finais de semana e feriados, com guarda-vidas náuticos e mergulhadores garantindo a segurança de baianos e turistas. O Bmar conta ainda com duas embarcações para salvamento”, completou.