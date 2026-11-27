AEDES AEGYPTI

Salvador terá Dia D de combate à dengue, Zika e chikungunya neste sábado

Mobilização acontece em Itapuã, com participação do Ministério da Saúde, agentes de endemias e profissionais da rede municipal

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16:23

SUS mobiliza estados e municípios em Dia D de combate à dengue, Zika e chikungunya Crédito: Divulgação

O Sistema Único de Saúde (SUS) mobiliza, neste sábado (28), estados e municípios para o Dia D de combate à dengue, Zika e chikungunya, com ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti em todo o país. Para reforçar a iniciativa, o Ministério da Saúde deve lançar uma campanha nacional de prevenção às arboviroses e enviará mensagens personalizadas pelo WhatsApp e pelo canal do Gov.br a mais de 30 milhões de brasileiros, com orientações para evitar a proliferação do mosquito e prevenir as doenças.

Na Bahia, a mobilização será realizada em Salvador, a partir das 8h, na sede do Bloco Afro Malê Debalê, localizada no bairro de Itapuã, nas proximidades da Lagoa do Abaeté. O coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Fábio Gaiger, participará da atividade, que também contará com agentes de combate às endemias, profissionais da rede municipal de saúde e parceiros institucionais.

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A iniciativa busca ampliar o envolvimento da população no combate ao Aedes aegypti, especialmente com a aproximação do período de maior transmissão das arboviroses. A eliminação de recipientes que possam acumular água é considerada a principal medida de prevenção e depende da atuação conjunta de gestores, serviços de saúde, agentes de combate às endemias e moradores.

Ao todo, 11 unidades da Federação têm ações programadas para o Dia D, enquanto outras 12 realizaram atividades ao longo da semana. Entre as iniciativas previstas em diferentes regiões do país estão ações educativas, mobilizações comunitárias, passeios ciclísticos, orientações sobre o ciclo de vida do mosquito, soltura de mosquitos com Wolbachia e liberação de insetos estéreis em território indígena de Amambai (MS), que marcará o início da implementação da estratégia na localidade. Em Garanhuns (PE), também está prevista para este sábado a primeira liberação de mosquitos com Wolbachia.

A programação nacional terá a participação de representantes do Ministério da Saúde, gestores estaduais e municipais, profissionais de saúde e agentes de combate às endemias.

De janeiro a outubro de 2026, o Brasil registrou 489,1 mil casos prováveis de dengue, uma redução de 67% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 1,5 milhão de casos. Com isso, o país apresenta dois anos consecutivos de tendência de queda nos registros. Apesar da redução, o Ministério da Saúde reforça que as medidas de prevenção devem ser mantidas.

A eliminação dos criadouros do Aedes aegypti continua sendo a principal forma de prevenir a dengue, a chikungunya e a Zika. A orientação é que a população retire recipientes que possam acumular água e mantenha os cuidados durante todo o ano, em parceria com os gestores públicos, os serviços de saúde e as equipes de combate às endemias.

Prevenção e controle

Diante dos possíveis impactos do El Niño, fenômeno que pode favorecer a proliferação do Aedes aegypti, o Ministério da Saúde atualizou o Plano de Contingência Nacional para dengue, chikungunya e Zika. A pasta também orientou gestores estaduais e municipais a intensificarem as ações de vigilância, eliminação de criadouros e bloqueio da transmissão a partir da identificação dos primeiros casos.