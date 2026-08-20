ARTE

Salvador terá laboratórios gratuitos de videomapping e artes digitais. Saiba como se inscrever

Projeto VJ Lab oferece formação para iniciantes e profissionais, com oficinas presenciais e online e mostra final aberta ao público no Comércio

Moyses Suzart

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 21:09

Salvador terá laboratórios gratuitos de videomapping e artes digitais Crédito: Divulgação

Quem já ficou hipnotizado diante de uma projeção que transforma a fachada de um prédio, uma parede ou até uma embarcação em uma grande tela poderá descobrir o que existe por trás desse trabalho. Salvador recebe, entre 2 de setembro e 2 de outubro, o VJ Lab, programa gratuito de formação em videomapping, linguagens imersivas e artes digitais realizado como desdobramento do Festival SSA Mapping.

As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (24), e há opções tanto para quem nunca teve contato com a técnica quanto para artistas e profissionais que já possuem experiência. As aulas serão presenciais e online e, ao final, os trabalhos desenvolvidos pelos participantes serão apresentados em uma ocupação artística aberta ao público no bairro do Comércio.

“O VJ Lab é o programa de formação e inovação do SSA Mapping, criado como desdobramento do festival. São diferentes formatos e níveis de aprendizagem, articulando conteúdos introdutórios, práticas avançadas e acompanhamento criativo com foco na inclusão, diversidade e democratização do acesso às artes digitais”, explica Lívia Cunha, uma das idealizadoras do projeto.

A prioridade de inscrição é para pessoas negras e indígenas, mulheres, pessoas com deficiência (PCDs), LGBTQIA+ e moradores do Comércio, Cidade Baixa e regiões próximas. Ao todo, são três laboratórios, cada um com uma proposta diferente.

Para quem está começando, o laboratório Introdução ao Videomapping e Vjing, ministrado pela artista visual e arte-educadora Kelly Pires, não exige conhecimento prévio. As aulas serão presenciais, no Auditório Makota Valdina, no Arquivo Público de Salvador, e vão combinar teoria e prática, com experimentações de projeções sobre diferentes superfícies.

Já o laboratório Mapping e Memória, comandado pelo artista multimídia VJ Gabiru, é voltado a participantes com experiência prévia e conhecimentos intermediários. Em formato híbrido, a atividade vai unir técnicas de videomapping à pesquisa em acervos históricos, utilizando documentos do Arquivo Público de Salvador como ponto de partida para a criação de uma obra audiovisual imersiva.

A proposta mais específica é a do laboratório Saveiro como Tela, ministrado pelo Coletivo Coletores, formado pelos artistas e pesquisadores paulistanos Toni Baptiste e Flávio Camargo. Realizada exclusivamente de forma online, a atividade é destinada a grupos de duas ou três pessoas, com pelo menos um integrante com domínio técnico avançado em edição de imagens e experiência intermediária ou avançada em videomapping.

O desafio será transformar a vela de um saveiro tradicional da Baía de Todos-os-Santos em uma superfície de projeção para uma instalação artística. Os grupos selecionados receberão ainda uma bolsa-auxílio de R$ 2 mil para ajudar no desenvolvimento das obras.

E o resultado não ficará restrito aos participantes. No dia 2 de outubro, o público poderá acompanhar uma ocupação artística pelo Distrito Criativo do Comércio. O percurso começa na Sala Imersiva da Casa das Histórias de Salvador, onde será apresentada a obra coletiva desenvolvida no laboratório Mapping e Memória.

De lá, a programação segue pelas ruas com um carrinho de café transformado em projetor, que exibirá experimentos visuais produzidos pelos participantes do laboratório de Introdução ao Videomapping e Vjing. O destino final será a rampa do Mercado Modelo, onde será apresentada a instalação criada no laboratório Saveiro como Tela.

A iniciativa é realizada pela Agência Ilimitado e pela Baluart Produtora, em parceria com o SSA Mapping, com patrocínio da Wilson Sons por meio do Programa de Isenção Fiscal Viva Cultura - Salvador, da Prefeitura de Salvador.

Criado como o primeiro festival de videomapping de Salvador, o SSA Mapping já realizou cinco edições e reuniu mais de 400 artistas e 250 obras projetadas. Segundo a organização, o evento alcançou um público superior a 2,5 milhões de pessoas em espaços públicos e cartões-postais da cidade.

Entre os locais que já receberam as projeções estão a Igreja do Senhor do Bonfim, em 2023, e o Mercado Modelo, em 2024. Além das intervenções visuais, o festival também já contou com shows de artistas como Gerônimo, Lazzo e Afrocidade, além de roteiros históricos e literários, feiras gastronômicas e de artes e programação infantil.

O projeto também ultrapassou os limites de Salvador. A equipe realizou o SE Mapping, em Aracaju, participou da curadoria dos conteúdos de videomapping para o Natal de Salvador e da Mostra Latino-Americana de Videomapping Festa da Luz, em Belo Horizonte. Também houve uma edição na Ilha de Itaparica, o BA Mapping.

Agora, com o VJ Lab, a proposta é colocar os participantes não apenas diante das projeções, mas também atrás delas, aprendendo a transformar tecnologia em linguagem artística e ocupando espaços da cidade com suas próprias criações.

SERVIÇO

VJ Lab - Laboratórios gratuitos de formação em videomapping, linguagens imersivas e artes digitais

Inscrições: até 24 de agosto

Período das atividades: 2 de setembro a 2 de outubro

Local: aulas online e presenciais no Auditório Makota Valdina, Arquivo Público de Salvador, Rua Portugal, 2, Comércio

Mostra final: 2 de outubro, no Comércio

Gratuito

Laboratórios:

Introdução ao Videomapping e Vjing, com Kelly Pires

Inscrições: formulário disponível no perfil @ssamapping

Mapping e Memória, com VJ Gabiru

Inscrições: formulário disponível no perfil @ssamapping

Saveiro como Tela, com Coletivo Coletores

Inscrições: formulário disponível no perfil @ssamapping