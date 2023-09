Salvador terá programação especial para a Semana Nacional do Trânsito de 2023

Semana Nacional do Trânsito começa na segunda-feira (18). Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Com diversas ações especiais, a Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), celebra a Semana Nacional do Trânsito, movimento que acontece a partir da segunda-feira (18) e segue até a próxima segunda, dia 25. Neste período, serão realizadas ações nas vias das cidades, abordagens educativas, seminário internacional e mais uma edição da Exposição da Transalvador. Será lançada também campanha de comunicação para conscientizar os motociclistas em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária.

A Semana Nacional de Trânsito está prevista no art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Preparamos uma programação muito especial para que possamos lembrar sobre a importância de falar sobre o trânsito e a preservação de vidas. Durante esse período, vamos intensificar as ações que já são realizadas ao longo do ano e trazer novidades para conscientizar a população”, diz Decio Martins, superintendente de trânsito de Salvador.

Na segunda (18), as equipes da Gerência de Educação para o Trânsito (Gedut) vão fazer mobilizações em faixas de pedestres da capital. A iniciativa consiste em percorrer regiões estratégicas da cidade abrindo faixas com dizeres de cunho educativo, distribuindo materiais para sensibilização e orientação. Também na segunda, começa uma série de palestras educativas em escolas e empresas da cidade, que acontecerão durante todo o período. Serão iniciadas, ainda, as inscrições da 10ª edição do Concurso de Desenhos da Transalvador.

Na terça-feira (19), será realizado o Fórum Internacional de Boas Práticas de Segurança Viária em conjunto com a Bloomberg. O evento é voltado para profissionais que atuam em ações focadas no trânsito em Salvador e região metropolitana. Uma oportunidade para promover a discussão sobre o papel dos agentes de trânsito, das iniciativas integradas e colaborativas e da fiscalização. Na ocasião, serão discutidos os resultados de pesquisas feitas pela Johns Hopkins University e pela Universidade Federal do Ceará (UFC) sobre o trânsito de Salvador.

Na quarta-feira (20), será realizado o Fórum Vida no Trânsito. Promovido pelo Programa Vida no Trânsito (PVT), o encontro reúne representantes de diversos órgãos e entidades da Bahia e de fora do estado, como da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e do Ministério da Saúde, com intuito de discutirem os principais desafios no trânsito da cidade, propondo possíveis soluções.

Ainda durante a Semana Nacional do Trânsito, agentes da Transalvador se juntarão a representantes das Polícias Rodoviária Federal e Estadual e de entidades do trânsito para a realização de uma blitz especial, com distribuição de materiais educativos e realização de abordagens educativas.

Exposição

Entre os dias 21 e 24 de setembro, a Transalvador vai realizar a terceira edição de uma exposição, em parceria com o Shopping da Bahia, para levar os principais serviços da autarquia de trânsito para o centro de compras. Nesses dias, o cidadão que for ao local, poderá fazer credenciais para estacionamento em vagas especiais, conhecer melhor os aplicativos no Zona Azul Digital e do NOA Cidadão. Por mais um ano, a garotada poderá se divertir numa pista de ciclismo que será montada no centro de compras.

Além desses serviços, quem passar pela exposição, que ficará no Piso L3, poderá conhecer como funciona o Núcleo de Operação Assistida (NOA), a central de videomonitoramento da Transalvador, e ver de perto equipamentos usados pelos agentes de trânsito. Também será uma exposição de fotos de ações realizadas na história da autarquia municipal e de fardamento.

Campanha Motociclistas

Ainda durante a Semana Nacional do Trânsito de 2023, a Prefeitura de Salvador, por meio da Transalvador, vai lançar uma nova campanha de mídia de massa focada na sensibilização dos motociclistas da cidade. “Os números de ocorrências com essa categoria ainda nos preocupam. Queremos, mais uma vez, conscientizar os motociclistas sobre a importância da adoção de condutas adequadas no trânsito”, explica Decio Martins. No primeiro semestre de 2023, a Transalvador registrou 1095 motociclistas vitimados em acidentes no trânsito da capital. Desse total, 21 foram fatais.

Dia do Agente de Trânsito

Em alusão à Semana Nacional do Trânsito e em comemoração ao Dia do Agente de Trânsito, celebrado em 23 de setembro, a Transalvador vai promover uma campanha em homenagem aos servidores que se dedicam à segurança viária na capital baiana. A campanha será divulgada em um mega painel na Avenida Bonocô.

PROGRAMAÇÃO