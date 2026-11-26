CALENDÁRIO

Salvador terá quatro corridas da Track&Field em 2027; veja datas e locais

Circuito dobra presença na capital baiana e passa a contar com etapas em quatro shoppings e clubes

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:48

Santander Track&Field Run Series dobra número de provas em Salvador e anuncia quatro etapas em 2027 Crédito: Divulgação

A TFSports, plataforma responsável pelas corridas da Track&Field, anunciou quatro etapas do Santander Track&Field Run Series em Salvador. Assim, o maior circuito de corridas de rua da América (considerado o número de provas) terá o dobro de eventos registrados na cidade em 2026.

O calendário do próximo ano prevê corridas no Salvador Shopping, em 14 de março; no Yacht Clube da Bahia, em 23 de maio; no Shopping Barra, em 8 de agosto; e no Shopping Paralela, em 26 de setembro.

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A expansão em Salvador acompanha o crescimento nacional do circuito, que terá 80 etapas distribuídas pelo Brasil em 2027, cinco a mais do que na temporada anterior.

A ampliação ocorre após um ano em que o Santander Track&Field Run Series deve alcançar a marca de mais de 200 mil atletas. Dados preliminares apontam que 60% dos participantes têm entre 25 e 44 anos. A faixa etária de 35 a 44 anos concentra a maior parcela do público, com 32,3%.

Os números reforçam a consolidação do circuito em diferentes mercados e acompanham o avanço da corrida de rua como uma atividade cada vez mais presente na rotina dos brasileiros.

Para o CEO da TFSports, Fred Wagner, a ampliação do calendário reflete o desenvolvimento da plataforma e o interesse dos corredores pelas experiências oferecidas pelo circuito.

“O aumento para 80 etapas é resultado de um trabalho contínuo de desenvolvimento do circuito e da resposta dos corredores às experiências que oferecemos. Nosso objetivo é fortalecer a presença do Santander Track&Field Run Series em diferentes regiões, acompanhando o crescimento da corrida de rua e proporcionando experiências que incentivem cada vez mais pessoas a incorporar o esporte à sua rotina”.

A programação contempla percursos de diferentes distâncias e formatos, incluindo corridas em pistas de aeroportos, praias, meias-maratonas, provas infantis e eventos com pets. As etapas também oferecem uma arena com apresentações musicais e ativações de marca.

A proposta é proporcionar uma experiência que vá além da linha de chegada, reunindo corredores iniciantes, atletas experientes e acompanhantes.

Até 30 de novembro, os interessados podem garantir participação na próxima temporada com condições especiais de Black Friday. A campanha oferece inscrições para etapas selecionadas do circuito a partir de R$ 109, com novas provas sendo disponibilizadas ao longo do período. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports.