Salvador terá shows gratuitos em vários pontos da cidade neste final de semana

Shows acontecerão em diversos pontos da capital baiana. Crédito: Vitrolab / Divulgação

O fim de semana será de muita música em Salvador. Bandas de pagode, rock, samba e artistas homenageando grandes nomes da MPB se apresentarão desta sexta-feira (22) até domingo (24) em diferentes pontos de Salvador. A programação faz parte da 9ª edição do Festival da Primavera, evento promovido pela Prefeitura de Salvador por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur).



Nesta setxa, às 18h, acontece o Primavera Sunset, com apresentações de DJ Belle, Afrocidade convidando Duquesa, Edson Gomes e Isaac Gomes. O evento acontece na Praça Marechal Deodoro, conhecida como ‘Praça da Mãozinha’, no Comércio. Marcando a diversidade de ritmos, o pagode tomará conta do final de linha de Itapuã, às 17h, com os shows das bandas Guig Ghetto, Uns Kamaradas e Voa 2.

No sábado (23), o Primavera Sunset recebe DJ Xirita, Pedro Pondé com participação de Felipe Barros, Nininha Problemática com participação de convidados Nêssa e Groove da Laje. Os shows, na ‘Praça da Mãozinha’, iniciam às 18h. A música segue tomando conta da cidade na estação das flores. No Centro Histórico, a partir das 13h, o evento ‘Colorindo Salvador’ promoverá batalhas de dança, shows musicais e afterparty. Entre as atrações estão Raquel Reis, Tícia, Teri, Samba Maria, Gabi Lins, Dai, Di Cerqueira, Manifesto e Afrobapho.

Vitrolab marca presença, neste domingo (24), às 22h, no Festival da Primavera, com o Baile Babilônia, que acontece no Largo da Tieta, no Pelourinho. O show de abertura fica por conta da DJ Preta. A banda é formada pelos irmãos Guga (voz e guitarra) e Marcelo Barbosa (voz, baixo e programações) e, para a apresentação, eles cantam o repertório do último trabalho, o "Vitrolab Ao Vivo".

Para Guga, é uma honra participar do Festival de Primavera. “Levar o nosso Baile Babilônia, nosso rock, para um evento desse porte nos deixa imensamente felizes. Será um rock com dendê”, disse o artista que comemora também o primeiro show no Largo da Tieta. “Vai ser um show quente, para ferver a praça e fazer desse Festival Primavera um prenúncio do que vai rolar no Verão”, afirmou o artista.

Programação:

Dia: 22 de setembro (sexta-feira):

Shows de Guig Ghetto, Uns Kamaradas e Voa 2

Horário: 17h

Local: Final de linha de Itapuã

Primavera Sunset: DJ Belle, Afrocidade convidando Duquesa, Edson Gomes e Isaac Gomes

Horário: 18h

Local: Praça Marechal Deodoro

Dia: 23 de setembro (sábado):

Primavera Sunset: DJ Xirita, Pedro Pondé com participação de Felipe Barros, Nininha Problemática com participação de convidados Nêssa e Groove da Laje.

Horário: 18h

Local: Praça Marechal Deodoro

Colorindo Salvador

Batalhas de dança, shows musicais e afterparty. Tocam no evento: Raquel Reis, Tícia, Teri, Samba Maria, Gabi Lins, Dai, Di Cerqueira, Manifesto e Afrobapho.

Horário: 13h

Local: Palco Largo da Tieta - Pelourinho

Dia: 24 de setembro (domingo)

Baile Babilônia com Vitrolab

Abertura: Dj Preta

Horário: 22h