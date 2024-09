QUALIFICAÇÃO

Salvador terá workshop exclusivo para mulheres empreendedoras; confira

Salvador vai sediar um workshop exclusivo para mulheres empreendedoras neste fim de semana. Batizado de Workshop Mulheres Estratégicas, o evento será realizado no Empresarial Civil Towers, no Costa Azul, no sábado (21). O encontro começa às 8h. Os organizadores prometem networking, troca de experiências e de conhecimento.