Salvador vira palco para shows gratuitos em vários pontos da cidade no Dia Internacional da Música

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Bruno Wendel
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:57
As canções deixam os palcos tradicionais para tomar as ruas, chegando a praças, estações, bairros, pontos turísticos e outros espaços de convivência. Tudo isso para celebrar o Dia Internacional da Música, em 1º de outubro, quando a capital baiana vai se transformar em um grande palco a céu aberto.
Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto
A ação faz parte do projeto Música Ocupa a Cidade – Salvador Vibra em Cada Canto, da Prefeitura de Salvador, através da Saltur, que vai levar apresentações musicais a diferentes pontos de Salvador. A programação passa por regiões como Barra, Centro Histórico, Campo da Pólvora, Lapa, Ribeira, Itapuã, Periperi, Liberdade, Cajazeiras, Pirajá, Rio Vermelho e Santo Antônio.
A proposta é levar a música para perto de quem vive, trabalha, circula e se encontra nesses espaços. A iniciativa também valoriza artistas e grupos locais, amplia o acesso à cultura, movimenta espaços públicos e contribui para o fortalecimento da economia criativa.
SERVIÇO
Dia Internacional da Música – Música Ocupa a Cidade – Salvador Vibra em Cada Canto
Data: 1º de outubro de 2026
8h: BRT 1 Av. ACM – HESebones; Praça Municipal, em frente ao Elevador – Quarteto de Flautas da Bahia; Campo da Pólvora, próximo à entrada do metrô – 3 por 1; Estação da Lapa – Mário Soares; Teatro Castro Alves – Alexandre Vieira; Farol da Barra – Quinteto da Bahia; Praça da Piedade – DuoArte.
12h: Shopping Barra – Trio Alcateia; Mercado Modelo, em frente, lado Elevador Lacerda – Nilton Azevedo Choro 4teto.
17h: 2 de Julho, próximo ao Bar do Líder – Lucas Declie; Ribeira, Sorveteria da Ribeira – Ana Luz; Itapuã, em frente à igreja – Groove Tambor; Periperi, Praça da Revolução – Jorginho Barbosa & Encontro dos Artistas; Liberdade, em frente ao Plano Inclinado – Marculino e Seus Beleza(s); Estação Pirajá – BR 44; Cajazeiras X, na praça – GIBI; Glauber Rocha, em frente ao cinema – Tais Nader.
18h: Santo Antônio, Cruz do Pascoal – Neila Kadhí; Rio Vermelho, Largo de Dinha – Jam Delas; Cruzeiro de São Francisco, palco dos restaurantes – Renata Bastos.
20h: Forte de Santa Maria, Porto da Barra – Luciano Calazans e Bando do Maestro.