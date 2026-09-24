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Salvador vira palco para shows gratuitos em vários pontos da cidade no Dia Internacional da Música

Projeto Música Ocupa a Cidade leva apresentações para bairros, praças, estações e pontos turísticos no dia 1º de outubro

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:57

Dia Internacional da Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto
Dia Internacional da Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto Crédito: Divulgação

As canções deixam os palcos tradicionais para tomar as ruas, chegando a praças, estações, bairros, pontos turísticos e outros espaços de convivência. Tudo isso para celebrar o Dia Internacional da Música, em 1º de outubro, quando a capital baiana vai se transformar em um grande palco a céu aberto.

Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto

Dia Internacional da Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto por Divulgação
Dia Internacional da Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto por Divulgação
Dia Internacional da Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto por Divulgação
Dia Internacional da Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto por Divulgação
Dia Internacional da Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto por Divulgação
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Dia Internacional da Música transforma Salvador em um grande palco a céu aberto por Divulgação

A ação faz parte do projeto Música Ocupa a Cidade – Salvador Vibra em Cada Canto, da Prefeitura de Salvador, através da Saltur, que vai levar apresentações musicais a diferentes pontos de Salvador. A programação passa por regiões como Barra, Centro Histórico, Campo da Pólvora, Lapa, Ribeira, Itapuã, Periperi, Liberdade, Cajazeiras, Pirajá, Rio Vermelho e Santo Antônio.

A proposta é levar a música para perto de quem vive, trabalha, circula e se encontra nesses espaços. A iniciativa também valoriza artistas e grupos locais, amplia o acesso à cultura, movimenta espaços públicos e contribui para o fortalecimento da economia criativa.

SERVIÇO

Dia Internacional da Música – Música Ocupa a Cidade – Salvador Vibra em Cada Canto

Data: 1º de outubro de 2026

8h: BRT 1 Av. ACM – HESebones; Praça Municipal, em frente ao Elevador – Quarteto de Flautas da Bahia; Campo da Pólvora, próximo à entrada do metrô – 3 por 1; Estação da Lapa – Mário Soares; Teatro Castro Alves – Alexandre Vieira; Farol da Barra – Quinteto da Bahia; Praça da Piedade – DuoArte.

12h: Shopping Barra – Trio Alcateia; Mercado Modelo, em frente, lado Elevador Lacerda – Nilton Azevedo Choro 4teto.

17h: 2 de Julho, próximo ao Bar do Líder – Lucas Declie; Ribeira, Sorveteria da Ribeira – Ana Luz; Itapuã, em frente à igreja – Groove Tambor; Periperi, Praça da Revolução – Jorginho Barbosa & Encontro dos Artistas; Liberdade, em frente ao Plano Inclinado – Marculino e Seus Beleza(s); Estação Pirajá – BR 44; Cajazeiras X, na praça – GIBI; Glauber Rocha, em frente ao cinema – Tais Nader.

18h: Santo Antônio, Cruz do Pascoal – Neila Kadhí; Rio Vermelho, Largo de Dinha – Jam Delas; Cruzeiro de São Francisco, palco dos restaurantes – Renata Bastos.

20h: Forte de Santa Maria, Porto da Barra – Luciano Calazans e Bando do Maestro.

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