Sancionada lei que institui o Bahia Sem Fome; veja o que muda

A nova lei será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (29).

A Lei 25.084 foi sancionada nesta terça-feira (28) e com isto foi instituído o programa Bahia Sem Fome e a criação da Rede de Equipamentos Integrados para o Combate à Fome. A assinatura ocorreu no Centro Social Urbano (CSU) de Mussurunga, em Salvador.



O programa Bahia Sem Fome passa a contar com o Fundo Estadual de Combate à Fome. A nova lei garante o acesso a alimentos de qualidade em quantidades necessárias às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também será assegurado o direito humano à alimentação adequada e saudável.

Será feito um investimento de R$ 4 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), destinado especificamente para as comunidades indígenas e as compras com doação simultânea serão feitas entre o Governo Federal e Estadual.

Também foi lançado o Caderno I - Programa Estadual de Combate à Fome (Concepções e Eixos). O material traz os objetivos do programa, público prioritário, eixos e estratégias de atuação, além de indicadores para fins de priorização. Um ato simbólico marcou a doação de mil cestas básicas ao programa pela empresa Bracell Bahia Florestal.

Cozinhas Comunitárias e Solidárias

Foi autorizado a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a publicar o edital Comida no Prato, que irá apoiar as Cozinhas Comunitárias e Solidárias para o fortalecimento da Rede de Equipamentos Integrados para o Combate à Fome. Por meio da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater), a SDR também vai publicar o edital de Chamada Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural Bahia Sem Fome para a promoção da segurança alimentar nutricional e hídrica com foco na produção de alimentos saudáveis e combate à fome nas unidades produtivas familiares nos Territórios de Identidade da Bahia.