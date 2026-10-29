Sandro Régis critica silêncio da esquerda após ônibus serem impedidos de circular por causa da violência em Salvador: “grande hipocrisia”

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Pombo Correio
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 18:49
O deputado estadual Sandro Régis, líder do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), criticou o silêncio seletivo da esquerda baiana sobre a interrupção do transporte público em pelo menos dois bairros de Salvador nesta quinta-feira (29) por causa da onda de violência. Ele destaca que a reação é diferente daquela registrada no segundo turno das eleições presidenciais no último domingo (25).
“Tem quatro dias sem transporte público no Nordeste de Amaralina e hoje em Mirante de Periperi, mas eu não vejo um estudante, ninguém da sociedade, nem da esquerda cobrar do Governo do Estado o reestabelecimento da segurança para garantir o direito de ir e vir das pessoas. É uma hipocrisia muito grande”, afirmou Sandro.
Para o parlamentar, a diferença de postura só reforça que o único interesse da esquerda sobre o tema do transporte público é tirar proveito eleitoral.
“Claramente eles não se importam com a vida das pessoas que nesse momento estão sofrendo, primeiro pela violência e segundo por terem o seu direito de se deslocar interrompido”, destacou.
Salvador registrou, em 2025, 73 interrupções da circulação de ônibus por questões de segurança entre janeiro e agosto de 2025, em 33 bairros da capital, segundo dados da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).