Santa Dulce ganha as ruas em mostra de grafites no Memorial

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Bruno Wendel
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:42
A fé em Santa Dulce dos Pobres sai das igrejas e ganha as cores da arte urbana. Com entrada gratuita, o Memorial Santa Dulce dos Pobres abre, nesta terça-feira (22), a mostra “Anjo das Ruas”, que reúne registros fotográficos de grafites inspirados na primeira santa brasileira. As obras foram produzidas em espaços urbanos de Salvador, Região Metropolitana e outras cidades do país.
Exposição Anjo das Ruas
Os trabalhos são assinados por artistas como Júlio Costa, Bigod O Sapo, Marcos Prisk, Fox, Niiny Santos, Anderson, Denissena, Baga, Fael Primeiro, Menelaw Sete, Elano Passos, Octa e Zaca de Oliveira, entre outros. As fotografias estão distribuídas em painéis e dois murais de lambe-lambe montados especialmente para a exposição.
Irmã Dulce
A mostra também conta com estruturas tridimensionais voltadas à interação de pessoas cegas ou com baixa visão, espaço para produção artística dos visitantes e um minidocumentário com depoimentos de grafiteiros. No dia 24 de setembro, das 14h às 16h, o Auditório do Memorial recebe o bate-papo “Anjo das Ruas: Santa Dulce nos grafites das cidades”, com cinco artistas que têm obras expostas. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/F88oWuyWWFM5uhAQ7, também disponível na bio do Instagram @memorialsantadulceoficial.
A exposição segue até 20 de dezembro, com visitação de terça a domingo, das 10h às 18h, na Avenida Dendezeiros do Bonfim, na Cidade Baixa, entre o Santuário Santa Dulce dos Pobres e a sede das Obras Sociais Irmã Dulce.
Serviço
O que: Exposição Anjo das Ruas
Local: Memorial Santa Dulce dos Pobres – Av. Dendezeiros do Bonfim, Salvador
Abertura: 22 de setembro de 2026
Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h, até 20 de dezembro
Programação especial: Bate-papo “Anjo das Ruas: Santa Dulce nos grafites das cidades” – 24 de setembro, das 14h às 16h, auditório do Memorial
Entrada gratuita