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Santa Dulce ganha as ruas em mostra de grafites no Memorial

Exposição reúne fotografias de obras inspiradas na primeira santa brasileira, além de murais interativos e minidocumentário; visitação é gratuita até dezembro

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:42

Exposição Anjo das Ruas
Exposição Anjo das Ruas Crédito: Ascom Obras Sociais Irmã Dulce

A fé em Santa Dulce dos Pobres sai das igrejas e ganha as cores da arte urbana. Com entrada gratuita, o Memorial Santa Dulce dos Pobres abre, nesta terça-feira (22), a mostra “Anjo das Ruas”, que reúne registros fotográficos de grafites inspirados na primeira santa brasileira. As obras foram produzidas em espaços urbanos de Salvador, Região Metropolitana e outras cidades do país.

Exposição Anjo das Ruas

Exposição Anjo das Ruas por Ascom Obras Sociais Irmã Dulce
Irma Dulce por Arquivo
Exposição Anjo das Ruas por Ascom Obras Sociais Irmã Dulce
Exposição Anjo das Ruas por Ascom Obras Sociais Irmã Dulce
Hospital Santo Antônio, também conhecido como Irmã Dulce por Reprodução/Governo da Bahia
1 de 5
Exposição Anjo das Ruas por Ascom Obras Sociais Irmã Dulce

Os trabalhos são assinados por artistas como Júlio Costa, Bigod O Sapo, Marcos Prisk, Fox, Niiny Santos, Anderson, Denissena, Baga, Fael Primeiro, Menelaw Sete, Elano Passos, Octa e Zaca de Oliveira, entre outros. As fotografias estão distribuídas em painéis e dois murais de lambe-lambe montados especialmente para a exposição.

Irmã Dulce

Irma Dulce por Reprodução
No quarto de Irmã Dulce, no Memorial, está a cadeira na qual ela dormiu por quase 30 anos, em virtude de uma promessa por Divulgação
O terço utilizado por Irmã Dulce também está exposto no Memorial por Divulgação
Irmã Dulce aos dois anos, quando ainda era conhecida como Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Ao meio, de branco, Irmã Dulce na primeira comunhão, em 1922 por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce, ainda criança, à esquerda da foto, com a família por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com a sobrinha, Maria Rita, no colo por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce junto a irmã Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes, conhecida como Dulcinha por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com o pai, Augusto Lopes Pontes por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce ao lado de um paciente quando um galinheiro foi ocupado. Mais tarde, o local foi transformado em hospital por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Em 1949, área do galinheiro ocupado por Irmã Dulce para colocar os doentes, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com crianças, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce em visita aos doentes na antiga enfermaria do Hospital Santo Antônio, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce atendendo uma multidão que necessitava de alimento e remédios por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce em 1960, quando foi inaugurado o albergue Santo Antônio, na Cidade Baixa, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com bebês na antiga pediatria do Hospital Santo Antônio, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce recolhendo crianças nas ruas de Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce junto as crianças da pediatria do Hospital Santo Antônio, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce ao lado de crianças do Centro Educacional Santo Antônio, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com paciente do hospital, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com o papa João Paulo II, quando ele visitou Salvador em 1980 por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce e as noviças que se formaram juntas por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce aos 18 anos por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Acervo Memorial Irmã Dulce
Irmã Dulce junto com trabalhadores que frequentavam a União Operária São Francisco por Reprodução/MISBA
Irmã Dulce por Reprodução/Senado Federal
Irmã Dulce com crianças no galinheiro onde cuidava dos necessitados por Reprodução/Correio
Hospital Santo Antônio, também conhecido como Irmã Dulce por Reprodução/Governo da Bahia
Irmã Dulce no primeiro encontro com o papa João Paulo II por Reprodução/Estadão
Papa João paulo II encontrando a irmã Dulce dos Pobres no hospital por Reprodução/Diário do Poder
Edição especial do Bazar da Preta vai arrecadar recursos para as Obras Sociais Irmã Dulce por Reprodução/Instagram
Avenida Irmã Dulce, em Cruz das Almas, onde Vanderley disse ter sido sequestrado após ir à UPA por Reprodução
Foto histórica de Irmã Dulce e o cangaceiro Volta Seca por Acervo Valber Carvalho
Irmã Dulce por OSID / divulgação
Irmã Dulce e sua sanfona por OSID / divulgação
Irmã Dulce por OSID / divulgação
Irmã Dulce por OSID / divulgação
Tatuagem de Irmã Dulce, com a letra dela por Fernanda Varela/CORREIO
Meu maior milagre veio das mãos de Irmã Dulce, e eu nem era devota por Fernanda Varela/CORREIO
Meu maior milagre veio das mãos de Irmã Dulce, e eu nem era devota por Fernanda Varela/CORREIO
Meu maior milagre veio das mãos de Irmã Dulce, e eu nem era devota por Fernanda Varela/CORREIO
Perfil fake atrbuído por Reprodução/Instagram
O título corrigido fica assim: **Domingo no Largo de Roma tem Tributo a Irmã Dulce com Adelmario Coelho e convidados** por CORREIO/Arisson Marinho
Missa para Preta Gil no Santuário de Irmã Dulce, em Salvador por Divulgação/ Assessoria de Comunicação das Obras Sociais Irmã Dulce
Missa para Preta Gil no Santuário de Irmã Dulce, em Salvador por Divulgação/ Assessoria de Comunicação das Obras Sociais Irmã Dulce
Missa para Preta Gil no Santuário de Irmã Dulce, em Salvador por Divulgação/ Assessoria de Comunicação das Obras Sociais Irmã Dulce
Missa para Preta Gil no Santuário de Irmã Dulce, em Salvador por Divulgação/ Assessoria de Comunicação das Obras Sociais Irmã Dulce
Missa para Preta Gil no Santuário de Irmã Dulce, em Salvador por Divulgação/ Assessoria de Comunicação das Obras Sociais Irmã Dulce
Missa para Preta Gil no Santuário de Irmã Dulce, em Salvador por Divulgação/ Assessoria de Comunicação das Obras Sociais Irmã Dulce
Milza visitou Irmã Dulce, já estava muito doente e acamada, em 1990 por Reprodução
Sagrado e Profano: Irmã Dulce foi homenageada por Nizan por Divulgação e Betto Jr/Secom
Interno do Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas das Obras Sociais Irmã Dulce por Divulgação
Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas (CATA) das Obras Sociais Irmã Dulce por Divulgação
Angélica, sua mãe e Irmã Dulce em Salvador por Reprodução
Panetone Santa Dulce, Obras Sociais Irmã Dulce por Marina Silva/CORREIO
Alimentos foram entregues na sede das Obras Sociais Irmã Dulce por Divulgação / Codesal
Missas e procissão celebram cinco anos da canonização de Irmã Dulce neste domingo por CORREIO/Ana Albuquerque
Papa recebeu, no dia da canonização de Dulce, imagem das mãos de Maria Rita e Ana Maria (irmã de Dulce) ; Paolo Vilotta, postulador da causa da baiana de Salvador estava no ato por Servizio fotografico L' Osservatore Romano/Divulgação/Acervo Osid
Gravação do podcast de Maria Rita Lopes Pontes com o jornalista Jorge Gauthier, autor do livro Irmã Dulce: os milagres pela fé por Marina Silva/Correio
Irmã Dulce,excluidosCrédito : Acervo Pessoal por Irmã Dulce- Foto: Divulgação Osid
Irmã Dulce Crédito : Arquivo OSID por Irmã Dulce- Foto: Divulgação Osid
A Cubana realiza ação solidária em prol das Obras Sociais Irmã Dulce por Divulgação / Agência Addicione
Thiaguinho já conheceu Irmã Dulce por Redes sociais
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Gerson Nito, devoto de Irmã Dulce, Santa Luzia e Santo Antônio por Marina Silva / CORREIO
Oswaldo Lima, devoto de Irmã Dulce por Brenda Viana / CORREIO
Santo Pedal, devotos de Irmã Dulce que pedalam por Salvador por Marina Silva / CORREIO
Imagem de Irmã Dulce chegando na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia por Marina Silva/CORREIO
Procissão da Memória de Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Maria Rita Pontes é superintendente da Osid e sobrinha de Irmã Dulce por Paula Fróes/CORREIO
Oito publicações sobre a trajetória de Irmã Dulce farão parte da Bienal por Divulgação
Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) fica em Simões Filho e além de pães, colombas e panetones, fabrica também brownies e broas. por Marina Silva/ CORREIO
Missa homenageia os 32 anos defalecimento de por Paula Fróes/CORREIO
Lore Improta e Léo Santana visitam às Obras Sociais Irmã Dulce por Luiz Henrique Costa
Pitty critica vinda de Beyoncé a Bahia: "resolveu fazer a Irmã Dulce" por Reprodução
Orquestra circula pelos corredores da Irmã Dulce por Arisson Marinho / CORREIO
Orquestra circula pelos corredores da Irmã Dulce por Arisson Marinho / CORREIO
Orquestra circula pelos corredores da Irmã Dulce por Arisson Marinho / CORREIO
Orquestra circula pelos corredores da Irmã Dulce por Arisson Marinho / CORREIO
Orquestra circula pelos corredores da Irmã Dulce por Arisson Marinho / CORREIO
Irmã Dulce por Arquivo
Troco nos pedágios da VIABAHIA será direcionado para as Obras Sociais Irmã Dulce por Divulgação
Monumento de Irmã Dulce por Rafael Martins/GOVBA
Monumento de Irmã Dulce por Rafael Martins/GOVBA
Aos 89 anos, Abelardo guarda com carinho oito bilhetes escritos por Irmã Dulce por Marina Silva/CORREIO
Devoção a Irmã Dulce por marina silva
Festa de Irmã Dulce por Priscila Natividade
Festa de Irmã Dulce por Priscila Natividade
Confecção do mural de Santo Antônio, santo de devoção de irmã Dulce por Marina SIlva/CORREIO
Santuário de irmã Dulce por Arisson Marinho
Santuário de irmã Dulce por Arisson Marinho
Santuário de irmã Dulce por Arisson Marinho
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Irma Dulce por Reprodução

A mostra também conta com estruturas tridimensionais voltadas à interação de pessoas cegas ou com baixa visão, espaço para produção artística dos visitantes e um minidocumentário com depoimentos de grafiteiros. No dia 24 de setembro, das 14h às 16h, o Auditório do Memorial recebe o bate-papo “Anjo das Ruas: Santa Dulce nos grafites das cidades”, com cinco artistas que têm obras expostas. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/F88oWuyWWFM5uhAQ7, também disponível na bio do Instagram @memorialsantadulceoficial.

A exposição segue até 20 de dezembro, com visitação de terça a domingo, das 10h às 18h, na Avenida Dendezeiros do Bonfim, na Cidade Baixa, entre o Santuário Santa Dulce dos Pobres e a sede das Obras Sociais Irmã Dulce.

Serviço

O que: Exposição Anjo das Ruas

Local: Memorial Santa Dulce dos Pobres – Av. Dendezeiros do Bonfim, Salvador

Abertura: 22 de setembro de 2026 

Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h, até 20 de dezembro

Programação especial: Bate-papo “Anjo das Ruas: Santa Dulce nos grafites das cidades” – 24 de setembro, das 14h às 16h, auditório do Memorial

Entrada gratuita

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