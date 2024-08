IGREJA

Santa Missa institui Ministério de Catequista na Basílica do Bonfim

A Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, realizou uma Santa Missa especial nesta segunda-feira (26). Durante a cerimônia, 26 homens e mulheres, todos de arquidioceses e dioceses da Bahia e Sergipe, foram instituídos como membros do Ministério de Catequistas. Esta é a primeira vez que o Ministério de Catequista ocorre na Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).