Santuário Santa Dulce dos Pobres inaugura iluminação natalina e presépio

Quando as luzes iluminaram o presépio, nesta sexta-feira (1), o público se reuniu no estacionamento do Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, na Cidade Baixa. O pôr do sol acompanhou a inauguração e a benção realizada pelo Frei Ícaro Rocha, reitor do Santuário Santa Dulce, que caminhou por entre José, Maria, Jesus e os animais representados em esculturas de dois e quatro metros de altura.



A estrutura do presépio e suas esculturas são assinadas pelo artista plástico Zaca Oliveira, que se animou ao ver que elas estão sendo compartilhadas pela Arquidiocese de Salvador. Ele festejou que os artistas que pintaram as esculturas puderam ter seu trabalho visto também - a pintura atual das peças não foi feita por Zaca.