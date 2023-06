São João: HGE tem 69,5% de aumento no número de queimados

HGE tem aumento no número de pacientes com queimaduras durante o São João. Crédito: Divulgação

O São João 2023 foi de papéis invertidos nos hospitais estaduais. No interior, a Bahia registrou uma queda nos casos de queimaduras provocadas por fogos juninos no interior, enquanto na capital houve um aumento.



Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), entre sexta-feira (23) e sábado (24), o Hospital Geral do Estado recebeu 39 queimados, um número consideravelmente maior do que o registrado no ano passado, quando 23 pessoas deram entrada no setor. O aumento é de 69,5%.

No HGE, cerca de 200 profissionais atuam no Centro de Tratamento de Queimados, que conta com 32 leitos distribuídos nas alas pediátrica e adulto. Os leitos são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria.

Já em alguns dos principais hospitais referência para o acolhimento de queimados registraram uma queda de mais de 62% no número de ocorrências provenientes da festa.

A queda foi percebida em unidades como o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) e o Hospital Regional de Juazeiro, que funcionam com equipes reforçadas durante o São João para garantir a assistência em caso de necessidade. No Hospital Regional de Juazeiro, no São João de 2022, no período de 23 a 24 de junho, foram registradas oito ocorrências. Já em 2023, no mesmo período, o número caiu para três ocorrências, representando uma queda de mais de 62% no número de vítimas de queimaduras provenientes dos festejos juninos. Situação similar a registrada no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Enquanto a unidade atendeu 12 ocorrências no período de 23 e 24 de junho de 2022, em 2023, o número caiu para sete ocorrências, representando uma queda de mais de 41% no número de atendimentos motivados por queimaduras.

No Hospital Regional de Irecê, entre os dias 23 e 24 de junho desse ano, nenhum paciente foi atendido vítima de queimadura por fogos de artifício. A unidade não possui dados referente ao período do ano anterior.