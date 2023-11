Saúde, construção civil e turismo; veja áreas com formação gratuita em Salvador

Serão seis meses de capacitação. Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Quando a prefeitura lançou os programas Salvador Tech e Treinar para Empregar, plataformas com cursos profissionalizantes gratuitos, esperava alcançar toda a população, mas meses depois percebeu que a maioria das pessoas que estão aproveitando a oportunidade tem mais de 30 anos. A saída foi desenvolver um projeto específico para a juventude. O Programa Geração SSA vai oferecer capacitação para jovens de 16 a 25 anos, nos cinco setores que mais empregam na cidade.

Os detalhes foram apresentados nesta segunda-feira (27), na sede do Subúrbio 360, no bairro de Coutos. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) explicou que foram priorizados cursos nas áreas de saúde, construção civil, turismo, varejo e arte e entretenimento. Todos gratuitos, com aulas presenciais e on-line, e com parceria com empresas para contratações após o período de formação.

“Não adianta qualificar o jovem para determinadas áreas que não tem oportunidade de oferta de vagas. Então, após uma pesquisa de mercado identificamos e conversamos com as empresas dos principais setores que estão crescendo na economia, como a construção civil e o setor imobiliário. A saúde, com a chegada de novos hospitais. Arte e entretenimento que são nosso forte. Turismo e varejo que têm várias oportunidades”, disse.

Os jovens já podem fazer a inscrição para o Geração SSA no portal Treinar para Empregar. São 6 mil vagas e as aulas serão iniciadas em fevereiro, após o período de Carnaval. O investimento foi de R$ 4 milhões, com recursos do Município. O auditório ficou lotado de jovens. O cantor e compositor Filipe Escandurras participou do evento e conversou com os estudantes sobre a importância de investir nos estudos e ficar distante da criminalidade.

Didática

O projeto será desenvolvido pela Escola do Caos, empresa especializada em capacitação empresarial e que, pela primeira vez, vai trabalhar diretamente com o setor público. O sócio e diretor criativo, Felipe Bragatto, explicou que serão cinco módulos com aulas presenciais, totalizando 122h, comuns a todos os cursos. Depois, o estudante poderá escolher uma das cinco áreas para se dedicar, e a partir daí as aulas serão on-line.

“São cinco módulos gerais que vão trazer todo o contexto coorporativo para esses jovens, o que é preciso saber sobre esse universo, como se comportar e o que acontece dentro do coorporativo. E também teremos uma mentoria, que será presencial, e que faz parte desse desenvolvimento de novos negócios ou do intraempreendedorismo”, afirmou.

As discussões iniciais também vão abordar como entrar mais rápido no mercado de trabalho, temas comportamentais (softskills) e como se comportar em uma entrevista. Outros pontos são como viabilizar uma ideia empreendedora, melhorar a empregabilidade e empreendedorismo criativo, entre outros. A CCO Amanda Costa complementou.

“As pessoas que estão no mercado de trabalho carecem de qualificação. Elas chegam ainda despreparadas, por isso, temos trabalho dentro da Escola do Caos. Nosso objetivo é deixá-los mais preparados e mais seguros para o mercado de trabalho”, disse.

Oportunidade

A proposta é que o programa seja desenvolvido em parceria com empresas dos setores para que os jovens formados tenham oportunidades de emprego. A titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, explicou que os mentores são trabalhadores da iniciativa privada que vão atuar diretamente com os estudantes.

“Os jovens saem dessa qualificação preparado para o mercado de trabalho como jovem aprendiz. Estamos fechando parcerias com empresas de Salvador e da região para que os egressos desse programa possam ocupar essas vagas. Estamos também trabalhando com o Ministério Público do Trabalho para identificar as empresas que ainda não estão cumprindo as vagas de jovem aprendiz para fazer esse contato”, afirmou.

Os estudantes mais aplicados vão ganhar premiações, como tablets e cursos de língua gratuitos. As aulas presenciais serão nas dez regionais das prefeituras-bairro, onde também estão sendo feitas a inscrições para o Programa Geração SSA, em espaços como escolas e outros equipamentos públicos. A estudante Larissa Souza, 18 anos, ficou animada.