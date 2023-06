Saúde dos olhos: ação realiza 1.500 consultas e exames oftalmológicos em Salvador

Os soteropolitanos conheceram, neste sábado (17), o programa Saúde dos Olhos, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Entre consultas e exames, foram prestados cerca de 1.500 atendimentos oftalmológicos para avaliar a condição ocular dos presentes. A ação, que tem a intenção de ampliar o acesso a essa especialidade médica, também serviu para iniciar o tratamento dos pacientes. Isso porque, a partir da análise dos profissionais de saúde, que foi aos postos de atendimento pôde receber encaminhamentos para cirurgias como a de catarata, matrícula no programa de Glaucoma da rede municipal e receitas médicas nos casos em que foi necessário a indicação do uso contínuo de óculos de grau. A iniciativa está na sua primeira edição e vai continuar até dezembro deste ano em outros bairros.

Os pacientes agendados foram captados da fila de espera cadastrada no último ano no Sistema Vida + da SMS. Mais pessoas nessa situação serão chamadas ao longo do ano. A expectativa da SMS é que os 13 profissionais do programa consigam realizar mais de 12 atendimentos na capital, entre exames e consultas. Ana Paula diz que a ação agrega a um serviço já estruturado para a população.