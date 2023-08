Saúde nos Bairros chega no Alto da Terezinha nesta quarta-feira (2)

O programa Saúde nos Bairros, promovido pela Prefeitura de Salvador por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), chega ao bairro Alto da Terezinha nesta quarta-feira (2). A ação promove diversos serviços assistenciais de forma itinerante, facilitando o acesso da população a exames e consultas especializadas. Dois novos serviços foram integrados ao programa. Tutores poderão levar seu animal de estimação para receber a vacina antirrábica e, em parceria com a Secretaria de Políticas Para Mulheres, Infância e Juventude, interessados poderão realizar o cadastramento para o Programa Primeiro Passo.

O Primeiro Passo é um auxílio financeiro para famílias com crianças em idade de creche e pré-escola, não matriculadas na rede municipal de educação. O objetivo do programa é proteger os direitos da criança na primeira infância (até 5 anos). As equipes da SPMJ, além de realizarem o cadastro, também farão a ação CRAM em Movimento, que faz alusão aos Centros de Referência e Atendimento à Mulher em Salvador e tem o objetivo de formar multiplicadoras na prevenção à violência contra a mulher.