Saúde nos Bairros inicia as atividades em Campinas de Brotas a partir desta terça (8)

O Programa Saúde nos Bairros, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), chega em Campinas de Brotas nesta terça-feira (8), com a meta de realizar mais de 11 mil procedimentos para a comunidade local e adjacências. O lançamento acontecerá no final de linha, próximo ao cemitério Jardim da Saudade, a partir das 8h, e contará com a presença da vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, que fará um balanço da iniciativa após percorrer 11 grandes bairros da cidade.