Saúde nos Bairros leva serviços para o IAPI a partir desta sexta (25)

O bairro do IAPI recebe, a partir desta sexta-feira (25), o programa Saúde nos Bairros, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O lançamento acontecerá a partir das 8h, na garagem da SMS, na Rua Conde de Porto Alegre, ao lado do complexo de saúde do Pau Miúdo, com a presença da vice-prefeita e titular da pasta, Ana Paula Matos. Na localidade serão oferecidas, até o dia 2 de setembro, consultas médicas especializadas, consultas pediátricas aos sábados, urologista (especificamente neste sábado, dia 26), vacinação, exames laboratoriais e de imagem – USG (abdome, articulação, mama bilateral, próstata, tireoide, obstétrica, partes moles e pélvica); Doppler colorido de vasos, eletrocardiograma, ecocardiograma e mamografia bilateral. Além destes serviços, haverá ainda agendamentos para atendimento odontológico, raio-X e preventivo, bem como o fortalecimento da captação de pacientes para realização de cirurgias eletivas, como de vesícula, hérnia, hemorroida e histerectomia.

“É gratificante perceber que o nosso principal foco de potencializar o acesso da população em regiões com grandes demandas por procedimentos, levar os serviços para pertinho dos moradores, e consequentemente, reduzir as filas de espera e demandas que ficaram reprimidas, tem sido alcançado. Agora é a vez do povo do IAPI e adjacências receberem os benefícios do nosso projeto. Seguimos o nosso propósito de acolher e cuidar da saúde dos soteropolitanos”, declara Ana Paula Matos.